Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей

С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей. Соответствующие поправки одобрил в пятницу Совет Федерации на заключиельном пленарном заседании осенней сессии.

"Закон приятный, предновогодний", - отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Согласно этому документу, с нового года МРОТ увеличивается с 11 тыс. 163 рублей до 11 тыс. 280 рублей в месяц. Как отмечается в сопроводительных документах, "принятие закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,7 млн работников". Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.

Предыдущее повышение размера минимальной оплаты труда производилось в мае 2018 года.