Новости

СК опубликовал видео продажи девственности в Москве 14:03
Совфед одобрил закон об ответственности за сокрытие конфликта интересов 13:53
В Кремле назвали причину проверки корпорации BBC 13:50
В Вологде разрушенный при взрыве газа дом отремонтируют раньше срока 13:48
Дом Breguet представил новую модель Reine de Naples 13:47
В Крыму электроэнергия с 1 января 2019 подорожает на 1,7 процента 13:43
Новый год на ВДНХ можно будет встретить на пяти площадках 13:32
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы 13:30
В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ 13:29
В Уфе СК начал проверку по факту падения ученика из окна школы 13:28
Лавров: Москва готова провести встречу лидеров Израиля и Палестины 13:25
В Минске чествовали лидеров деловой и общественной жизни страны 13:22
В Краснодаре суд рассмотрит дело о мошенничестве экс-чиновника 13:21
Сбил за горизонтом: Китай первые применил С-400 13:18
В Сибирь придут снегопады и морозы до -50 градусов 13:16
29 сейвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Нью-Джерси" 12:58
Внутрироссийский роуминг отменят с 1 июня 2019 года 12:51
На серой ветке метро в Москве второй раз за неделю поймали наркокурьера 12:49
Toyota привезет в Россию две новинки 12:45
Нефтяники РФ снизят добычу в рамках ОПЕК+ пропорционально 12:43
Совфед одобрил закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве 12:43
Лукашенко вручил награды сотрудникам БЕЛТА в канун его столетнего юбилея 12:28
Совфед одобрил штрафы за вовлечение детей в незаконные митинги 12:24
Медведева упала на тренировке на чемпионате России 12:17
Уильяму Браудеру предъявили обвинение 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
21.12.2018 12:43
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на заключительном пленарном заседании осенней сессии в пятницу принял закон, дающий право лицам предпенсионного возраста на долю в наследстве.

Фото: Никита Митюнин
Нотариусы запустили электронную систему поиска наследственных дел

Этот документ "обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - говорится в сопроводительных документах.

Таким образом, расширяется круг лиц, имеющих право на долю в наследстве вне зависимости от содержания завещания наследодателя.

До сих пор к ним относились несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они имеют право на минимум половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Гражданское право Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ
В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили
ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура
Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде