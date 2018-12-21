Совфед одобрил закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве

Совет Федерации на заключительном пленарном заседании осенней сессии в пятницу принял закон, дающий право лицам предпенсионного возраста на долю в наследстве.

Этот документ "обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - говорится в сопроводительных документах.

Таким образом, расширяется круг лиц, имеющих право на долю в наследстве вне зависимости от содержания завещания наследодателя.

До сих пор к ним относились несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они имеют право на минимум половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.