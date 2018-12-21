Совфед смягчил наказание за лайки и репосты

"Федеральными законами вводится административная преюдиция применительно к части первой статьи 282 УК РФ", говорится в заключении профильного комитета по конституционному законодательству. Речь идет о действиях, совершенных публично или с использованием СМИ либо интернета.
"Если противоправное деяние совершено впервые за год, лицо подлежит привлечению к административной ответственности, а при повторном совершении за год - к уголовной", - отмечают сенаторы.
Если же возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства совершено с применением насилия или с угрозой его применения, лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой, наступает сразу уголовная ответственность.
"Принятие федерального закона будет способствовать умеренному применению мер уголовной репрессии", - говорится в заключении комитета.