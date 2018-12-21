США будут отправлять нелегальных мигрантов в Мексику

США будут возвращать нелегальных мигрантов в Мексику, пока длятся иммиграционные процедуры. Это касается лиц, прибывающих в Соединенные Штаты незаконно или без необходимых документов.

Мексиканские власти согласились с данными требованиями соседнего государства, передает ТАСС. Таким образом Мехико собирается защищать права тех, кто намеревается получить убежище в США.

Мигранты ранее исчезали в стране до принятия судебных решений и не являлись в суд в назначенный срок. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен считает, что новые меры помогут снизить нелегальную миграцию.