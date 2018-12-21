Новости

Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию 02:03
В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси 20.12.2018
Стали известны подробности наезда на остановку в Германии 20.12.2018
Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ 20.12.2018
В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20.12.2018
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 20.12.2018
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 20.12.2018
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 20.12.2018
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 20.12.2018
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 20.12.2018
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20.12.2018
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 20.12.2018
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 02:03
Рубрика: В мире

Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию

Фото: REUTERS/Jim Young Фото: REUTERS/Jim Young
Фото: REUTERS/Jim Young

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии

Он отметил, что за последние два года был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники для нужд Вооруженных сил США. Американский лидер пообещал в ближайшее время объявить имя нового министра обороны.

Трамп не подпишет временный закон о бюджете

Необходимо отметить, что Мэттис ранее неоднократно критиковал необдуманные решения Трампа и сдерживал его импульсивные порывы. В частности, глава Пентагона заявлял, что поведение президента и уровень понимания им проблем характерны для "пяти- или шестиклассника".

О грядущей отставке руководителя американского оборонного ведомства еще в начале сентября писала газета The Washington Post. Но тогда глава Белого дома опроверг появившуюся в СМИ информацию. "Он остается на своем посту. Мы очень счастливы с ним. У нас много побед", - заявил Трамп.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года