Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что за последние два года был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники для нужд Вооруженных сил США. Американский лидер пообещал в ближайшее время объявить имя нового министра обороны.
Необходимо отметить, что Мэттис ранее неоднократно критиковал необдуманные решения Трампа и сдерживал его импульсивные порывы. В частности, глава Пентагона заявлял, что поведение президента и уровень понимания им проблем характерны для "пяти- или шестиклассника".
О грядущей отставке руководителя американского оборонного ведомства еще в начале сентября писала газета The Washington Post. Но тогда глава Белого дома опроверг появившуюся в СМИ информацию. "Он остается на своем посту. Мы очень счастливы с ним. У нас много побед", - заявил Трамп.
General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.