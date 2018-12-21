Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что за последние два года был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники для нужд Вооруженных сил США. Американский лидер пообещал в ближайшее время объявить имя нового министра обороны.

Необходимо отметить, что Мэттис ранее неоднократно критиковал необдуманные решения Трампа и сдерживал его импульсивные порывы. В частности, глава Пентагона заявлял, что поведение президента и уровень понимания им проблем характерны для "пяти- или шестиклассника".

О грядущей отставке руководителя американского оборонного ведомства еще в начале сентября писала газета The Washington Post. Но тогда глава Белого дома опроверг появившуюся в СМИ информацию. "Он остается на своем посту. Мы очень счастливы с ним. У нас много побед", - заявил Трамп.