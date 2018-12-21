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21.12.2018 06:59
Рубрика: В мире

Три человека стали жертвами падения самолета на футбольное поле в США

Небольшой самолет Cessna рухнул на футбольное поле в американском штате Джорджия. Инцидент произошел на северо-западе города Атланта неподалеку от аэропорта.

Фото: depositphotos.com
На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации

Как сообщает телеканал WSB-TV, авиакатастрофа унесла жизни трех человек. Еще человек, находившийся в самолете, выжил. Пострадавшая женщина была госпитализирована, она находится в критическом состоянии.

О причинах трагедии информация не поступала. По предварительным данным, пилот при падении воздушного судна пытался увести его дальше от домов местных жителей.

В мире США Авиакатастрофы
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