Три человека стали жертвами падения самолета на футбольное поле в США

Небольшой самолет Cessna рухнул на футбольное поле в американском штате Джорджия. Инцидент произошел на северо-западе города Атланта неподалеку от аэропорта.

Как сообщает телеканал WSB-TV, авиакатастрофа унесла жизни трех человек. Еще человек, находившийся в самолете, выжил. Пострадавшая женщина была госпитализирована, она находится в критическом состоянии.

О причинах трагедии информация не поступала. По предварительным данным, пилот при падении воздушного судна пытался увести его дальше от домов местных жителей.