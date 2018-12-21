Три старых смартфона Xiaomi остались без обновлений MIUI

В ноябре этого года в соцсетях и на форумах стали появляться сведения о том, что Xiaomi прекратит выпуск новых версий MIUI для старых смартфонов, таких как Mi5, Mi4 и Redmi Note 3. Теперь эти сведения подтвердились официально, пишет BGR.

Как отмечает издание, недавно выпущенное обновление MIUI 10 Global для смартфонов Mi5 и Redmi Note 3 станет последним - после этого никаких обновлений, включая бета-версии, на них приходить не будет.

При этом MIUI 10, которую могут установить владельцы Redmi Note 3, работает на устаревшей версии Android 6.0 Marshmallow, представленной еще в 2015 году. MIUI 10 для Xiaomi Mi5 базируется на Android 8.0 Oreo.

Создавшаяся ситуация, по мнению экспертов, дает понять, что Xiaomi охотно выпускает обновления собственной прошивки MIUI для многих своих смартфонов, однако если речь идет об обновлении Android, то старые и дешевые аппараты часто оказываются "за бортом".

Не исключено, что причиной отказа от выпуска новых MIUI для трех моделей смартфонов является большой модельный ряд Xiaomi, ежегодно пополняющийся более чем десятком новых устройств. Для каждого смартфона требуется персонализированная версия прошивки, на создание которой требуется время.