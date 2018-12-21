У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Три старых смартфона Xiaomi остались без обновлений MIUI

21.12.2018,  
18:52
Текст:  Антон Благовещенский

В ноябре этого года в соцсетях и на форумах стали появляться сведения о том, что Xiaomi прекратит выпуск новых версий MIUI для старых смартфонов, таких как Mi5, Mi4 и Redmi Note 3. Теперь эти сведения подтвердились официально, пишет BGR.

Как отмечает издание, недавно выпущенное обновление MIUI 10 Global для смартфонов Mi5 и Redmi Note 3 станет последним - после этого никаких обновлений, включая бета-версии, на них приходить не будет.

Samsung возвращает Edge. Подробности об "облегченном" Galaxy S10
Раскрыты характеристики нового недорогого смартфона Xiaomi Mi Play

При этом MIUI 10, которую могут установить владельцы Redmi Note 3, работает на устаревшей версии Android 6.0 Marshmallow, представленной еще в 2015 году. MIUI 10 для Xiaomi Mi5 базируется на Android 8.0 Oreo.

Создавшаяся ситуация, по мнению экспертов, дает понять, что Xiaomi охотно выпускает обновления собственной прошивки MIUI для многих своих смартфонов, однако если речь идет об обновлении Android, то старые и дешевые аппараты часто оказываются "за бортом".

Не исключено, что причиной отказа от выпуска новых MIUI для трех моделей смартфонов является большой модельный ряд Xiaomi, ежегодно пополняющийся более чем десятком новых устройств. Для каждого смартфона требуется персонализированная версия прошивки, на создание которой требуется время.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Сверхмощный смартфон Sony Xperia XZ3 пришел в Россию 19.12.2018
смартфоны
Вышел самый мощный в мире смартфон с 12 гигабайтами оперативки 18.12.2018
Xiaomi
24 декабря Xiaomi покажет мощный смартфон за 7500 рублей 18.12.2018
В России официально подешевели смартфоны Huawei и Xiaomi 17.12.2018