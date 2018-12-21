Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года

Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска.

Как сообщается на сайте самого Forbes, подсчеты сделаны на основе рейтинга Forbes Real-time за период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018-го.

Больше всех в 2018 году разбогател Джефф Безос. Состояние основателя Amazon увеличилось почти на $28 млрд.

Основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов увеличил за год свое состояние на $4,6 млрд (общее состояние - $19,5 млрд). Он на третьем месте в рейтинге. На пятом - основатель "Новатэка" Леонид Михельсон. За год он разбогател на $4 млрд (состояние - $21,1 млрд). Создатель нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко увеличил доход на $3,8 млрд (общее состояние - $18,9 млрд). Он на шестой позиции.

Совокупное состояние этой троицы, как пишет Forbes, за год увеличилось на $12,4 млрд. Это примерно половина от того, на сколько прибавилось состояние богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.