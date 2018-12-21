Турция станет партнером главной промышленной выставки России

Турция приняла приглашение стать страной-партнером десятой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", которая пройдет в Екатеринбурге с восьмого по 11 июля 2019 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

И уже подписано соответствующее соглашение. Главная тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения".

В 2018 году был отмечен рекорд по количеству профессиональных посетителей выставки - 78 процентов от общего числа посетивших "ИННОПРОМ". Свои национальные экспозиции представили восемь стран: Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия, Швейцария, Япония.

По словам Мантурова, статус страны-партнера подчеркнет особый характер отношений между Россией и Турцией, а также высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества.

"Мы готовы сделать программу выставки максимально насыщенной, чтобы как можно больше турецких компаний нашли партнеров в России", - отметил замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

За 2017 год Россия и Турция увеличили взаимный товарооборот на 40 процентов. За восемь месяцев нынешнего года еще на 30 процентов. Россия по итогам 2017 года входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Турции. А Турция в свою очередь занимает седьмое место в ТОП-10 основных внешнеторговых партнеров России.