Уголь не снижает долю в генерации

В этом году у угледобывающих предприятий страны есть все шансы установить очередной рекорд по добыче твердого топлива. Причем не только в истории новой России, но и СССР.

Как сообщил директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ Сергей Мочальников на "круглом столе" "Останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран?", прошедшем в рамках российской энергетической недели, с 2012 по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5 процента, до 410 миллионов тонн. "В нынешнем году будет превышен рубеж в 420 миллионов тонн и, скорее всего, превзойден максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году", - подчеркнул чиновник. Тридцать лет назад, напомним, только в РСФСР добыли 425,4 миллиона тонн угля, а в СССР в целом - 772 миллиона тонн.

Что касается экспорта твердого топлива, то здесь рекорды советского периода уже давным-давно перекрыты практически в пять раз: поставки на внешний рынок подросли с 40 миллионов тонн в 1988 году до 190 миллионов в 2017-м. Именно экспорт угля эксперты называют важнейшим драйвером прогресса в отрасли.

"В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля. По этому показателю Россия занимает третье место в мире (по объемам добычи мы шестые, уступая Китаю, Индии, США, Австралии и Индонезии. - Ред.). Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить эту долю", - уверен Сергей Мочальников.

За последние 20 лет среднегодовой темп прироста мирового угольного рынка составил около 4 процентов - как бы ни сопротивлялись этому факту "зеленые". С 1997 по 2017 год доля России на мировом рынке угля выросла в 4 раза - с 4 до16 процентов, а на азиатском рынке - в 5 раз. Вот почему восточный рынок и надо считать для нас приоритетным, тем более что Европа все активнее кричит о том, что прекрасно обойдется без российского уголька.

Рост мирового потребления угля мог бы быть еще выше, но он ограничен ужесточением экологических требований в развитых странах. Тем не менее низкая себестоимость этого топлива делает его незаменимым источником электроэнергии для развивающихся стран, в которых около полутора миллиардов человек до сих пор не имеют постоянного доступа к свету и теплу.

"Мировое потребление угля сместилось с европейской части в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Центры потребления тоже находятся на Востоке", - говорит замминистра энергетики Анатолий Яновский.

С ним солидарен научный руководитель Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" - 2009 Алексей Конторович. "Устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке АТР, продолжится и в горизонте 2025-2030 годов. В интересах России максимально использовать этот потенциал спроса, сохранить и усилить свои позиции в поставке высококачественного угля на экспорт. Главным потребителем угля в ближайшие десятилетия будет Индия. Среди других стран можно назвать Китай, Японию, Южную Корею", - считает академик.

Низкая себестоимость твердого топлива делает его незаменимым источником электроэнергии для развивающихся стран

По словам Анатолия Яновского, российский уголь сегодня является одним из лучших в мире. И реальную конкуренцию на азиатском рынке ему могут составить только австралийские угли, которые также имеют ряд преимуществ, среди которых отсутствие "узких мест" в транспортировке.

"Для того чтобы обеспечить следующий рывок на рынки АТР, необходим прирост по инвестициям до 2025 года почти в два триллиона рублей", - считает директор по стратегии СУЭК Владимир Тузов. Половину этой суммы обеспечат сами угольщики, часть будет обеспечена портами, приростом вагонного парка и капитальными вложениями в дальнейшее развитие БАМа и Транссиба. "Пока главное, что может ограничивать наш экспорт, - это транспортная инфраструктура", - подтверждает замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев.

Сейчас холдинговая компания "Сибирский деловой союз" совместно с железнодорожниками строит в Приморье морской угольный порт Суходол, который сможет переваливать до 20 миллионов тонн твердого топлива в год. Инвестиции в этот проект превышают 30 миллиардов рублей.

Что касается внутреннего потребления твердого топлива, то его объемы чуть меньше экспортных - 170 миллионов тонн, из коих 138 миллионов тонн - угли энергетические, остальные - коксующиеся. В мировом энергобалансе уголь занимает 37 процентов, в России практически на 10 процентов меньше, но с потенциалом к росту, несмотря на все "зеленые" тренды. По словам президента холдинговой компании "Сибирский деловой союз" Михаила Федяева, электростанции сегодня достигли КПД в 99,9 процента. "Проблема остается одна - выбросы углекислого газа. Если этот вопрос решится, никаких проблем с реализацией и продажей угля в мире не будет", - подчеркнул эксперт. "Существуют специальные технологии, которые позволяют существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Причем эти технологии - это не только расходы, но и возможности получить определенный экономический эффект", - подтверждает замгендиректора ИПЕМ.

По мнению академика Конторовича, нам необходимо продолжать работу по внедрению эффективных и безопасных технологий добычи угля и развитию технологий углеобогащения. Надо также развивать угольную и углехимическую науку.