Уголь не снижает долю в генерации

Новости

В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси 20.12.2018
Стали известны подробности наезда на остановку в Германии 20.12.2018
Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ 20.12.2018
В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20.12.2018
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 20.12.2018
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 20.12.2018
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 20.12.2018
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 20.12.2018
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 20.12.2018
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20.12.2018
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 20.12.2018
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 20.12.2018
В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник 20.12.2018
Путин рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год 20.12.2018
Крейсер "Петр Великий" поразил учебную цель в Баренцевом море 20.12.2018
На Кубани МиГ-29 при взлете уронил топливные баки 20.12.2018
Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным 20.12.2018
Видео: Как выглядят елки от кутюр 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 00:00
Рубрика: Экономика

Сажа бела

Уголь не снижает долю в генерации
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск №7751 (288)
В этом году у угледобывающих предприятий страны есть все шансы установить очередной рекорд по добыче твердого топлива. Причем не только в истории новой России, но и СССР.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщил директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ Сергей Мочальников на "круглом столе" "Останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран?", прошедшем в рамках российской энергетической недели, с 2012 по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5 процента, до 410 миллионов тонн. "В нынешнем году будет превышен рубеж в 420 миллионов тонн и, скорее всего, превзойден максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году", - подчеркнул чиновник. Тридцать лет назад, напомним, только в РСФСР добыли 425,4 миллиона тонн угля, а в СССР в целом - 772 миллиона тонн.

Что касается экспорта твердого топлива, то здесь рекорды советского периода уже давным-давно перекрыты практически в пять раз: поставки на внешний рынок подросли с 40 миллионов тонн в 1988 году до 190 миллионов в 2017-м. Именно экспорт угля эксперты называют важнейшим драйвером прогресса в отрасли.

"В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля. По этому показателю Россия занимает третье место в мире (по объемам добычи мы шестые, уступая Китаю, Индии, США, Австралии и Индонезии. - Ред.). Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить эту долю", - уверен Сергей Мочальников.

Фото: Аркадий Колыбалов
Введение соцнормы энергопотребления потребует тщательной проработки

За последние 20 лет среднегодовой темп прироста мирового угольного рынка составил около 4 процентов - как бы ни сопротивлялись этому факту "зеленые". С 1997 по 2017 год доля России на мировом рынке угля выросла в 4 раза - с 4 до16 процентов, а на азиатском рынке - в 5 раз. Вот почему восточный рынок и надо считать для нас приоритетным, тем более что Европа все активнее кричит о том, что прекрасно обойдется без российского уголька.

Рост мирового потребления угля мог бы быть еще выше, но он ограничен ужесточением экологических требований в развитых странах. Тем не менее низкая себестоимость этого топлива делает его незаменимым источником электроэнергии для развивающихся стран, в которых около полутора миллиардов человек до сих пор не имеют постоянного доступа к свету и теплу.

"Мировое потребление угля сместилось с европейской части в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Центры потребления тоже находятся на Востоке", - говорит замминистра энергетики Анатолий Яновский.

С ним солидарен научный руководитель Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" - 2009 Алексей Конторович. "Устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке АТР, продолжится и в горизонте 2025-2030 годов. В интересах России максимально использовать этот потенциал спроса, сохранить и усилить свои позиции в поставке высококачественного угля на экспорт. Главным потребителем угля в ближайшие десятилетия будет Индия. Среди других стран можно назвать Китай, Японию, Южную Корею", - считает академик.

Низкая себестоимость твердого топлива делает его незаменимым источником электроэнергии для развивающихся стран

По словам Анатолия Яновского, российский уголь сегодня является одним из лучших в мире. И реальную конкуренцию на азиатском рынке ему могут составить только австралийские угли, которые также имеют ряд преимуществ, среди которых отсутствие "узких мест" в транспортировке.

"Для того чтобы обеспечить следующий рывок на рынки АТР, необходим прирост по инвестициям до 2025 года почти в два триллиона рублей", - считает директор по стратегии СУЭК Владимир Тузов. Половину этой суммы обеспечат сами угольщики, часть будет обеспечена портами, приростом вагонного парка и капитальными вложениями в дальнейшее развитие БАМа и Транссиба. "Пока главное, что может ограничивать наш экспорт, - это транспортная инфраструктура", - подтверждает замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев.

Фото: Пресс-служба ассоциации "Глобальная энергия"
Ассоциация "Глобальная энергия" анализирует тренды развития отрасли

Сейчас холдинговая компания "Сибирский деловой союз" совместно с железнодорожниками строит в Приморье морской угольный порт Суходол, который сможет переваливать до 20 миллионов тонн твердого топлива в год. Инвестиции в этот проект превышают 30 миллиардов рублей.

Что касается внутреннего потребления твердого топлива, то его объемы чуть меньше экспортных - 170 миллионов тонн, из коих 138 миллионов тонн - угли энергетические, остальные - коксующиеся. В мировом энергобалансе уголь занимает 37 процентов, в России практически на 10 процентов меньше, но с потенциалом к росту, несмотря на все "зеленые" тренды. По словам президента холдинговой компании "Сибирский деловой союз" Михаила Федяева, электростанции сегодня достигли КПД в 99,9 процента. "Проблема остается одна - выбросы углекислого газа. Если этот вопрос решится, никаких проблем с реализацией и продажей угля в мире не будет", - подчеркнул эксперт. "Существуют специальные технологии, которые позволяют существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Причем эти технологии - это не только расходы, но и возможности получить определенный экономический эффект", - подтверждает замгендиректора ИПЕМ.

По мнению академика Конторовича, нам необходимо продолжать работу по внедрению эффективных и безопасных технологий добычи угля и развитию технологий углеобогащения. Надо также развивать угольную и углехимическую науку.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова
Экономика Отрасли Энергетика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года