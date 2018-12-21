В аэропортах Германии усилили меры безопасности

В аэропортах на западе Германии усилили меры безопасности из-за подозрительных лиц, ведущих систематическое наблюдение за режимными объектами. Стражам порядка известны имена подозреваемых. Сейчас их ищут.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild, немецкие спецслужбы получили от своих иностранных коллег информацию, что несколько террористов планируют подорвать себя на рождественские праздники.

Осуществить задуманное злоумышленники хотят на территории воздушной гавани. Установленные в аэропорту Штутгарта камеры наблюдения зафиксировали подозрительных мужчин. Один из них находится в списке лиц, представляющих потенциальную опасность.