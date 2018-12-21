Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде

В ходе спецоперации в 225 районах Таиланда были задержаны 537 иностранцев. Все они находились на территории королевства нелегально.

У 45 человек, гражданство которых не уточняется, были просроченные визы, еще 208 иностранных граждан вели незаконную трудовую деятельность.

Ранее посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским туристам всегда носить с собой копию загранпаспорта.

Как подчеркивает ТАСС, в первую очередь полиция проверяет места, наиболее популярные среди туристов - рестораны, торговые точки, достопримечательности. Если человек отказывается предъявить документ с визой или иммиграционным штампом - его могут задержать и доставить в участок.