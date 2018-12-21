Сборник стихов учителя Айтматова - академика Михаила Лущихина, оказавшего огромное влияние на творчество писателя, - презентовали в Бишкеке. Чингиз Торекулович высоко ценил поэзию своего педагога. "Прекрасные стихи много повидавшего и мудрого человека", - говорил он о творчестве Михаила Николаевича.

- Создание сборника - идея российских коллег, - утверждает дочь академика, доктор сельскохозяйственных наук Евгения Лущихина.

Лущихин - выдающийся ученый в области зоотехники и заслуженный деятель науки Киргизии - воспитал не одно поколение студентов. Одним из них и был молодой Айтматов. Его педагог оказался одаренной личностью, не только прекрасным лектором, увлекающим аудиторию, но и поэтом, и художником.

- Стихотворение "Я не поэт..." отец писал полжизни, - вспоминает Евгения Лущихина. Первые строки он сложил, когда я была еще ребенком, а последние перед смертью. Это стихотворение описывает всю его жизнь.

Михаил Лущихин посвятил большую часть жизни выведению тонкорунных пород сельскохозяйственных животных и селекции. Благодаря ему в республике появилась уникальные тонкорунные овцы, а в последние годы жизни он начал работать над улучшением созданной породы, скрещивая ее с австралийским мериносом, шерсть которого считается лучшей в мире.

- "Наденьте мне на киргизскую овцу австралийскую шубу!" - это стало излюбленной фразой отца, особым наказом его ученикам, - поделилась Евгения Лущихина.