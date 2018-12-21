Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком Киргизии (Госфиннадзор) опубликовала проект правительственного постановления об утверждении тарифов на обязательное страхование автомобильного транспорта в республике.

"Какие еще лишние деньги?!"

Закон об ОСАГО приняли еще в 2015-м. Вступить документ в силу должен был на следующий год, чего не произошло. Против выступили правозащитники, общественность и парламент. Правительство попросили провести разъяснительную работу по поводу того, зачем нужно вводить в стране обязательное страхование автотранспорта.

Некоторые парламентарии предлагали вовсе отменить закон. "Что такое обязательная страховка? Лоббирование интересов тех, кто этим занимается. Именно они заинтересованы в том, чтобы такой закон работал. Потому что ожидается поступление миллиардов сомов. Однако есть сомнения, что простой гражданин сможет выбить положенную компенсацию. Страхование должно быть только добровольным", - говорил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

В кабинете министров согласились с тем, что киргизстанцам нужно время для подготовки к новым правилам. Поэтому в правительстве приняли решение перенести дату вступления закона в силу на февраль 2019-го.

Зачем нужна страховка

Необходимость ОСАГО в Госфиннадзоре объясняли "снижением уровня культуры вождения и ухудшением состояния дорог в республике". По словам члена исполнительного совета ведомства Нурлана Байбосунова, в совокупности эти и другие факторы приводят к росту дорожно-транспортных происшествий.

- В действующем гражданском законодательстве имеются положения об ответственности, которую несут владельцы автотранспортных средств, но отсутствуют рычаги воздействия на виновников ДТП, причинивших вред третьим лицам, и механизмы выплаты компенсаций. В итоге каждый участник дорожного движения оказывается в ситуации, когда виновник аварии не имеет возможности возместить нанесенный ущерб, а потерпевший - получить компенсацию как от нарушителя, так и от государства. Закон об ОСАГО исправляет эту несправедливость, - объяснил Нурлан Байбосунов.

В Госфиннадзоре пообещали создать институт страховых арбитров - для быстрого разрешения спорных ситуаций - и предупредили, что взносы плательщикам, если страхового случая так и не было, возвращать не станут. Средства будут накапливать на банковских депозитах, вкладывать в ценные бумаги. Об этом чиновники сообщили за пару месяцев до того, как в кабмине объявили о переносе даты вступления закона в силу.

Бонус-малус

Представленная на днях формула расчета стоимости страхового полиса (СП) также не является окончательной. Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела политики развития страхования Госфиннадзора Адилет Сыргатаев, в ведомстве ждут замечаний. Проект правительственного постановления проходит стадию общественного обсуждения. Независимые эксперты, тем временем, уверены, что цифры, содержащиеся в документе, если и изменятся, то незначительно. Все-таки времени у правительства на серьезную корректировку нет. Закон, напомним, вступает в силу в феврале 2019-го. Кроме того, в следующем году в Бишкеке начнет работать система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Безопасный город".

Поэтому автовладельцы могут не дожидаться окончания общественного обсуждения правительственного постановления, а уже подсчитать, во сколько им обойдется полис ОСАГО. Одной цены на него не будет из-за пяти коэффициентов, которые увеличивают базовую стоимость документа, составляющую 1680 сомов.

Размер первого коэффициента зависит от вида автотранспортного средства, его максимальной массы и объема двигателя. Второго - от возраста и стажа водителя. Третьего - от срока страхования. Четвертого - от наличия диагностической карты. Фактически это талон техосмотра, обязательную процедуру которого отменили в республике шесть лет назад из-за коррупции. Теперь же его предлагают вернуть. Добровольный порядок прохождения технического освидетельствования авто останется, но чтобы желающих пройти его было как можно больше, предлагается уменьшать базовую стоимость полиса с 1680 до 1512 сомов, если имеется та самая диагностическая карта.

Пятый коэффициент называется "бонус-малус". Скорее всего, применять сразу его не будут, так как его размер зависит от количества "возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров ОСАГО".

Таким образом, если вам больше 25 лет, ваш стаж вождения превышает три года, есть диагностическая карта, в страховые ситуации раньше не попадали, а управляете вы "легковушкой" с объемом двигателя менее 2000 кубических сантиметров или электромобилем с мощностью движка до 50 киловатт-часов, то цена полиса будет меньше, чем его базовая стоимость. Но это самый дешевый вариант. Большинству автовладельцев все же придется выложить за страховку в два-три раза больше.

Заниматься автострахованием будут частные компании.

Цена ДТП

Что касается выплат по страховым случаям, то в Госфиннадзоре предлагают установить следующие лимиты: за причинение вреда, повлекшего смерть потерпевшего, - 300 тысяч сомов; инвалидность - 200 тысяч сомов (первая группа), 150 тысяч (вторая), 100 тысяч (третья); увечье, травму без установления инвалидности - в размере фактических расходов на лечение, но не более 100 тысяч сомов. За причинение вреда имуществу - по 150 тысяч каждому и не более 450- всем потерпевшим.

- Размеры страховых сумм устанавливаются с учетом опыта государств-членов ЕАЭС, в которых ОСАГО действует на протяжении многих лет. При этом учитывался средний размер заработной платы в КР. В Российской Федерации пострадавший в ДТП, здоровью которого был причинен вред, может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО в размере 12,8 средней заработной платы. Предлагаемые размеры страховых сумм в республике соответствуют примерно 20,1 средней зарплаты, - отметили в Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

Справка "РГ"



Подробную информацию о размерах коэффициентов и выплат по ОСАГО можно найти на официальном интернет-портале правительства КР по адресу www.gov.kg, в разделе "Общественное обсуждение НПА".

Кстати

В Госфиннадзоре КР предложили отсрочить до первого июля 2019 года взимание штрафов за отсутствие полиса ОСАГО у киргизстанцев. По словам главы ведомства, Санжара Муканбетова, в республике следует провести разъяснительную работу о необходимости приобретения полиса. Штраф за вождение машины без страховки составляет 500 сомов. В случае повторного нарушения сотрудники ГУОБДД имеют право поставить транспортное средство на спецстоянку.