Важную акцию провело в Бишкеке Центрально-Азиатское представительство "Российской газеты" при поддержке мэрии, киргизских и российских авиаторов, а также дипломатов РФ. В столице республики почтили память прославленного советского летчика Валерия Чкалова.

Имя Чкалова носят улицы в столице и городах КР, а также единственная русскоязычная школа в Нарыне. В Бишкеке Валерию Павловичу установлен и памятник. Правда, несколько лет назад исчезла именная табличка.

Фигура Чкалова появилась у здания единственного на тот момент в республике аэропорта в конце 50-х годов прошлого столетия. Позже воздушную гавань перенесли на несколько десятков километров за черту города, а монумент остался. После распада СССР памятник стал бесхозным.

Восстановить именную табличку и организовать день памяти летчика взялись сотрудники "РГ". Идею поддержали мэрия столицы, Киргизский институт гражданской авиации (КИГА) имени Абдраимова, сотрудники посольства России в КР, летчики авиабазы "Кант", ветераны авиации. Церемонию решили провести 15 декабря, когда исполнилось 80 лет со дня трагической гибели летчика-испытателя.

- Он стал кумиром советской молодежи, - утверждает один из первых пилотов Киргизии, ветеран авиации Геннадий Трофимов. - Люди приходили в летные училища и на курсы авиаспециалистов со словами: "Хочу летать как Чкалов!". Я ведь и училище заканчивал то же, что и Валерий Павлович, и очень гордился этим.

- Не стоит думать, что подвиг Чкалова вдохновлял только мальчишек, - призналась первая стюардесса Киргизии Тлеухор Бошумова. - Девчонки тоже бредили небом, и я в том числе. "Сталинский маршрут" Чкалова, наверное, многим снился по ночам. Каждый хотел повторить его подвиг, а то и превзойти. Хорошо, что "Российская газета" организовала подобную акцию. Героев забывать нельзя.

- Представляю, каким трудным был перелет через Северный полюс на самолетах того времени и каково значение такого события, - поделился студент КИГА Майрамбек Жолдошев. - Мы с одногруппниками решили сфотографироваться рядом с памятником Чкалову, а когда станем пилотами, этот снимок будет украшать кабину каждого - как талисман на удачу.

Досье "РГ"

Валерий Чкалов (1904 - 1938 гг.) - советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Совершил первые беспосадочные перелеты через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон), а также из столицы СССР на Дальний Восток. Погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180.