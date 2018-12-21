Новости

На Камчатке врачи "скорой" получили травмы в результате ДТП 08:39
В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра 08:29
Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета 08:09
Китаец вплавь добрался из Хэйхэ в Благовещенск и попал в суд 08:02
Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде 07:49
В Сахалинской области жители 44 домов остались без воды из-за оползня 07:36
Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропали три белухи-детеныша 07:20
За руль городского автобуса в Благовещенске сел Дед Мороз 07:13
Три человека стали жертвами падения самолета на футбольное поле в США 06:59
Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа 06:41
Во Владивостоке появилась программа очистки бухты Золотой Рог 06:27
СМИ: США сократят число военных в Афганистане 06:10
МАЗ полностью рассекретил свой "самый красивый грузовик" 06:01
В Приморье сняли на видео "любовную переписку" леопардов 05:55
Более 300 тысяч потребителей остались без света на западе Канады 05:33
МЧС завершило обследование зданий на Камчатке после землетрясения 05:31
США будут отправлять нелегальных мигрантов в Мексику 05:08
Боливия за год уничтожила более 11 тысяч гектаров посадок коки 04:48
Более 40 человек эвакуировали из загоревшегося отеля в Финляндии 04:14
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура 04:01
Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 02:36
Рубрика: В мире

Валерий Чкалов на проспекте Мира

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7750 (287)
Будущие авиаторы запечатлели себя на фоне памятника герою. Фото: Евгения Евреинова Будущие авиаторы запечатлели себя на фоне памятника герою. Фото: Евгения Евреинова
Будущие авиаторы запечатлели себя на фоне памятника герою. Фото: Евгения Евреинова
Важную акцию провело в Бишкеке Центрально-Азиатское представительство "Российской газеты" при поддержке мэрии, киргизских и российских авиаторов, а также дипломатов РФ. В столице республики почтили память прославленного советского летчика Валерия Чкалова.

Имя Чкалова носят улицы в столице и городах КР, а также единственная русскоязычная школа в Нарыне. В Бишкеке Валерию Павловичу установлен и памятник. Правда, несколько лет назад исчезла именная табличка.

Фигура Чкалова появилась у здания единственного на тот момент в республике аэропорта в конце 50-х годов прошлого столетия. Позже воздушную гавань перенесли на несколько десятков километров за черту города, а монумент остался. После распада СССР памятник стал бесхозным.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Молодые российские соотечественники в Киргизии объединятся

Восстановить именную табличку и организовать день памяти летчика взялись сотрудники "РГ". Идею поддержали мэрия столицы, Киргизский институт гражданской авиации (КИГА) имени Абдраимова, сотрудники посольства России в КР, летчики авиабазы "Кант", ветераны авиации. Церемонию решили провести 15 декабря, когда исполнилось 80 лет со дня трагической гибели летчика-испытателя.

- Он стал кумиром советской молодежи, - утверждает один из первых пилотов Киргизии, ветеран авиации Геннадий Трофимов. - Люди приходили в летные училища и на курсы авиаспециалистов со словами: "Хочу летать как Чкалов!". Я ведь и училище заканчивал то же, что и Валерий Павлович, и очень гордился этим.

- Не стоит думать, что подвиг Чкалова вдохновлял только мальчишек, - призналась первая стюардесса Киргизии Тлеухор Бошумова. - Девчонки тоже бредили небом, и я в том числе. "Сталинский маршрут" Чкалова, наверное, многим снился по ночам. Каждый хотел повторить его подвиг, а то и превзойти. Хорошо, что "Российская газета" организовала подобную акцию. Героев забывать нельзя.

- Представляю, каким трудным был перелет через Северный полюс на самолетах того времени и каково значение такого события, - поделился студент КИГА Майрамбек Жолдошев. - Мы с одногруппниками решили сфотографироваться рядом с памятником Чкалову, а когда станем пилотами, этот снимок будет украшать кабину каждого - как талисман на удачу.

Досье "РГ"

Валерий Чкалов (1904 - 1938 гг.) - советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Совершил первые беспосадочные перелеты через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон), а также из столицы СССР на Дальний Восток. Погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей