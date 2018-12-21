Представители Российского института отраслевого питания (ИОП) при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) устроили настоящий праздник, в котором, кроме пятисот ребятишек и их родителей, активное участие принимали мисс-капуста, леди-тарелка, мадам-картофель и еще много разной снеди из высшего общества.

Началось все с театрализованного представления на развлекательной площадке одного из торговых центров столицы. Здесь овощи и фрукты наперебой рассказывали о том, какие они вкусные и полезные.

"У меня самое пышное платье, сшитое из сплошных витаминов, - весело рекламировала себя капуста. - А еще я бываю брюссельской, белокочанной, цветной, пекинской и даже брокколи. И у меня есть кочерыжка". "Сладкая, хрустящая, оранжевая, - вторила ей морковь. - Любимое лакомство зайчиков. Будешь меня есть - вырастешь большим".

Детвора была не прочь примерить на себя фруктово-овощные украшения. Кто-то нацепил ободок из вишенок, кто-то - бусы из мандаринов. В костюмированном шоу принимали участие даже мальчишки.

Викторина о вкусной и здоровой пище превратилась в настоящее интеллектуальное сражение. Надо было как можно больше рассказать о пользе овощей и фруктов, в каком виде их лучше употреблять в пищу, а затем отгадать загадки и кроссворды. Соревновались на звание "Суперагент здорового питания". Борьба между участниками развернулась не на шутку, и членам жюри надо было очень постараться, чтобы определить победителей. Самые активные участники и их родители получили приятные и полезные призы.

- Мы пришли на фестиваль с сыном-школьником и дочкой, которая станет первоклашкой уже в 2019-м году, и, конечно, очень важно, что уже с таких лет детям прививают знания о здоровой пище, - поделилась Айнура Сатымбаева.

Женщина хотела добавить еще что-то, но девчушка в огромных бантах и с кучей разноцветных воздушных шаров утащила маму фотографироваться с морковкой.

Продолжением праздника стали мастер-классы по приготовлению блюд, где шеф-повар рассказывал и показывал ребятам, что и как готовить из овощей и фруктов. То, что вышло в итоге, ребятишки несли попробовать родителям, которые улыбались, хвалили своих поварят, даже несмотря на то, что некоторые произведения кулинарного искусства были изрядно пересолены.

- Идея фестиваля родилась еще в прошлом году, когда мы с ИОП при поддержке мэрии Бишкека и минобразования провели Неделю здорового питания в столичной школе-гимназии N64, - утверждает страновой директор ВПП ООН в КР Андреа Баньоли. - Мероприятие прошло настолько успешно, что переросло в настоящий фестиваль. Ведь полезные продукты как хороший бензин, без них не выиграть гонки. Интерактивные, простые, веселые и в то же время образовательные инициативы позволяют детям сформировать привычку правильного питания, которая станет основой их развития.

Фестиваль здорового питания, как ожидается, не останется единичным мероприятием. Уроки здорового питания, конкурсы и игры готовятся во многих школах страны.

Кстати



На сегодня около 500 школ Киргизии стали участниками инициативы по улучшению школьного питания. Столовые этих учебных заведений оснащены современным оборудованием, а повара прошли обучение для приготовления качественных школьных обедов. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны Российской Федерации, которая выделила 22 миллиона долларов на программу улучшения школьного питания в республике. Более 145 тысяч младшеклассников по всей стране уже получают полноценные обеды. Их число будет расти.