В Китае приговорили к смерти за коррупцию главу Банка Внутренней Монголии

Экс-глава Банка Внутренней Монголии (автономного района на севере КНР) Ян Чэнлинь приговорен к смертной казни 21 декабря, все его имущество будет конфисковано.

Причиной столь сурового решения Народного суда промежуточной ступени города Баотоу стало обвинение чиновника в незаконном присвоении имущества и денежных средств на 307 миллионов юаней (более 44,5 миллиона долларов). Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

"Действия подсудимого оказали очень большое негативное влияние на общество, доставили вред интересам страны и народа", - говорится в решении. Отсрочка по исполнению приговора составит около двух лет. При этом отмечается, что приговор не может быть смягчен.

Борьба с коррупцией, развернувшаяся в полную силу с приходом к власти нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина, позволила выявить несколько сотен тысяч человек, так или иначе замешанных в расхищении государственных средств, получении взяток и тому подобных коррупционных преступлениях. Только в 2017 году более 159 тысяч человек в КНР понесли различное наказание за коррупцию и нарушение партийной дисциплины.