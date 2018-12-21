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21.12.2018 15:35
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе назвали стоимость новогоднего стола

Текст: Евгений Гайва
Новогодний продуктовый набор для семьи из 4 человек составит на конец декабря 6,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com
В интернете стали чаще покупать продукты питания

По данным аналитического центра Минсельхоза, стоимость продуктов выросла лишь на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Таким образом, ожидается, что динамика будет в 2,5 раза ниже прогнозируемой инфляции", - заключили в ведомстве. Для расчетов использовались данные о ценовых колебаниях текущего года и сезонной декабрьской динамики, поясняют в пресс-службе.

Практически не изменилась за год стоимость традиционных салатов. "Сельдь под шубой" стоит примерно так же, как в прошлом году, а продукты для салата "оливье" на всю семью подорожают на 17 рублей, или порядка 6 процентов.

Также стабильны цены на отечественное вино. "Производство российского вина остается на стабильном уровне, а объемы реализации винодельческой продукции постепенно растут. Цены на нее находятся на уровне прошлого года благодаря мерам господдержки - за последние три года она выросла более чем в 5 раз. В 2019 году объем поддержки увеличится до 3 миллиардов рублей по сравнению с 1,4 миллиарда рублей в текущем году", - приводит пресс-служба слова президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты Новый год
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