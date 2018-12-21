В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России

Около двух миллионов иностранных мигрантов, по подсчетам полицейских, находятся в настоящее время на территории России нелегально. Такие данные на пресс-конференции в "Российской газете" привела врио начальника Главного управления МВД по вопросам миграции полковник Валентина Казакова.

"Говоря о сегодняшних цифрах по незаконной миграции, это порядка двух миллионов иностранных граждан", - сказала представитель МВД, уточнив, что действующие в министерстве учеты позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до региона, где они находятся.

Казакова напомнила, что если иностранный гражданин нарушает срок пребывания на российской территории в 90 суток, не оформляя разрешительные документы, въезд для него закрывается. "В зависимости от того, сколько он находится нелегально, количество лет по закрытию въезда для него также дифференцируется - от 3 до 10 лет", - уточнила Валентина Казакова.

По данным миграционного главка МВД, в течение 2018 года на территорию России въехало 17 миллионов иностранных граждан, из них около 10 миллионов иностранцев находятся в настоящее время в стране.

Примечательно, что прошедший в России летом чемпионат мира по футболу не отразился на "приезжей" преступности. "Никаких нарушений сверх того, что у нас было в ежедневном режиме, зафиксировано в период чемпионата не было. Общественный порядок был соблюден", - подчеркнула Валентина Казакова.