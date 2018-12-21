В МВД рассказали, кто сможет получить гражданство РФ в упрощенном режиме

Стать гражданином Российской Федерации можно будет и проще, и быстрее, без каких-либо особых дополнительных процедур. Совет Федерации одобрил закон, по которому глава государства будет определять категории граждан, которые смогут получить российский паспорт в упрощенном режиме.

Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказали председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и ВРИО начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Закон вступит в силу через три месяца. Он носит исключительно гуманитарный характер - должен помочь русскоязычным людям, прежде всего - с юго-востока Украины, бегущим от ужасов развязанной бандеровцами войны. Таких уже в России около миллиона, которым нужно жилье, работа, просто мирная жизнь в безопасности.

Впрочем, не только им. Люди могут приехать и с Средней Азии, и с Кавказа, с других стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Сергей Гаврилов напомнил, что россияне остаются разделенным народом - за рубежом проживают 20 миллионов наших соотечественников. Мы готовы их принять, пусть возвращаются на историческую Родину. Кстати, с 1991 года гражданство получили свыше 7 миллионов человек. А всего сейчас в России находятся около 10 миллионов иностранцев - трудовых мигрантов, командированных по делам бизнеса, туристов, просто приехавших в гости.

Валентина Казакова рассказала, что будут разрабатываться, в том числе и при участии МВД, подзаконные акты, которые и определят механизма закона, то есть, заставят его полноценно работать.

Конечно, только президент своим указом конкретно определит, кто из соискателей гражданства получит этот статус в упрощенном порядке. Но задача разработчиков подзаконных актов состоит в том, чтобы это президентское решение было выполнено безукоризненно.

Так, сейчас подать заявление о желании вступить в гражданство можно по месту регистрации. Но эта регистрация, увы, есть не у всех беженцев или мигрантов. Можно будет заявить о своем желании и по месту реального проживания. У русскоязычных граждан не будут принимать экзамен на знание русского языка, который многим кажется и абсурдным, и обидным.