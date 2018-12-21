В разбившемся в ДРК самолете Ан-26 могли быть россияне

Самолетом Ан-26, разбившимся в Демократической республике Конго (ДРК), возможно, управлял российский экипаж из трех человек.

Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в ДРК Алексея Сентебова.

По словам дипломата, на борту самолета по неподтвержденным пока данным, находились 26 человек, в том числе три человека экипажа, все - граждане России.

Сам самолет пока что не найден.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-26, бортовой номер 9S-AGB, принадлежащий авиаперевозчику Gomair, был нанят организацией, занимающейся подготовкой к президентским выборам в ДРК. Борт следовал 20 декабря из города Чикапа на юго-западе страны в столицу. При подлете к Киншасе он начал снижаться и пропал к экранов радаров. На момент подхода Ан-26 к Киншасе шел дождь.

Продолжаются поисково-спасательные работы, но пока что безрезультатно. По некоторым данным, на борту самолета находились не 26, а 4 человека - экипаж и грузчик, а также - 400 килограммов груза.

Как пишет местная газета La Liebre Afrique, некий эксперт уже заявил, что пилоты неоднократно жаловались на технические проблемы с этим самолетом. Также есть вероятность, что он перевозил пассажиров, которых усаживали прямо на пол, поскольку грузовая конфигурация салона не предусматривает кресел.