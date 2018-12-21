В России появилась новая профессия

Новости

США будут отправлять нелегальных мигрантов в Мексику 05:08
Боливия за год уничтожила более 11 тысяч гектаров посадок коки 04:48
Более 40 человек эвакуировали из загоревшегося отеля в Финляндии 04:14
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура 04:01
Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию 02:03
В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси 20.12.2018
Стали известны подробности наезда на остановку в Германии 20.12.2018
Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ 20.12.2018
В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20.12.2018
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 20.12.2018
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 20.12.2018
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 20.12.2018
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 03:15
Рубрика: Экономика

В России появилась новая профессия

Текст: Юлия Кривошапко
В нашей стране появился новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - инвестиционное консультирование. Закон об этом был принят в декабре 2017 года. Сегодня, спустя год, он вступает в силу.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Деятельностью по инвестиционному консультированию признается предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами. При этом закон обязывает финансовых советников давать клиенту рекомендации, строго ориентируясь на индивидуальный инвестиционный профиль, то есть учитывать цель - сохранение или преумножение капитала, степень риска, на который человек готов идти, вкладывая деньги в фондовый рынок, имеющуюся в его распоряжении сумму.

Сведения для составления такого профиля финансовый советник должен запросить у самого клиента. Консультант будет нести ответственность за качество рекомендации и ее соответствие интересам клиента. Некомпетентный, очевидно непрофессиональный и безграмотный совет консультанта дает клиенту право требовать возмещения убытков, которые он понес в результате следования этому совету", - уточнял ранее президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В России вырос интерес розничных инвесторов к фондовому рынку

Но в законе есть исключение. Если информация, которую предоставил клиент, окажется недостоверной, и советник из-за этого некорректно составит инвестпрофиль, в случае убытков он не будет нести никакой ответственности.

Услуги по инвестиционному консультированию может оказывать компания или индивидуальный предприниматель. Обязательное требование - членство в саморегулируемой организации (СРО) профессионального участников рынка ценных бумаг и нахождение в едином реестре инвестиционных советников - его будет вести Банк России.

Национальная ассоциация участников фондового рынка и Национальная финансовая ассоциация (обе собираются получить статус СРО в отношении деятельности по инвестиционному консультированию) уже приступили к разработке единого стандарта деятельности инвестиционных советников. В этом документе будут четко прописаны все детали, касающиеся работы финансовых советников.

Экономика Работа Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"