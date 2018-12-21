В России появилась новая профессия

Деятельностью по инвестиционному консультированию признается предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами. При этом закон обязывает финансовых советников давать клиенту рекомендации, строго ориентируясь на индивидуальный инвестиционный профиль, то есть учитывать цель - сохранение или преумножение капитала, степень риска, на который человек готов идти, вкладывая деньги в фондовый рынок, имеющуюся в его распоряжении сумму.

Сведения для составления такого профиля финансовый советник должен запросить у самого клиента. Консультант будет нести ответственность за качество рекомендации и ее соответствие интересам клиента. Некомпетентный, очевидно непрофессиональный и безграмотный совет консультанта дает клиенту право требовать возмещения убытков, которые он понес в результате следования этому совету", - уточнял ранее президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Но в законе есть исключение. Если информация, которую предоставил клиент, окажется недостоверной, и советник из-за этого некорректно составит инвестпрофиль, в случае убытков он не будет нести никакой ответственности.

Услуги по инвестиционному консультированию может оказывать компания или индивидуальный предприниматель. Обязательное требование - членство в саморегулируемой организации (СРО) профессионального участников рынка ценных бумаг и нахождение в едином реестре инвестиционных советников - его будет вести Банк России.

Национальная ассоциация участников фондового рынка и Национальная финансовая ассоциация (обе собираются получить статус СРО в отношении деятельности по инвестиционному консультированию) уже приступили к разработке единого стандарта деятельности инвестиционных советников. В этом документе будут четко прописаны все детали, касающиеся работы финансовых советников.