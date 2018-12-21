В России появится единая система кадетского образования

Совет министерства просвещения одобрил проект концепции кадетского образования в России в качестве базового документа, в который до 25 января могут вноситься правки. Почему он так важен? По словам председателя общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрия Нестерова, юридически кадетского образования в России до сих пор не существует. Нет единых подходов к системе приема и отбора поступающих, к образовательным программам и учебным планам, к системе военно-патриотического воспитания. Даже предмет "основы военной подготовки" в разных школах и классах может подаваться совершенно по-разному. В концепции все эти моменты четко прописаны.

- Сегодня в России действуют более 200 учреждений кадетского образования (корпусов и училищ разных министерств и ведомств), сотни кадетских классов. Как раз для них и была создана концепция кадетского образования, - пояснил Дмитрий Нестеров. - В ней говорится о том, что главная цель - дать ребятам патриотическую социализацию, вырабатывать устойчивую нравственную позицию, способность различать добро и зло, давать им профильную подготовку к будущей специальности, ориентировать кадет на работу и службу во благо Отечества, тем самым готовить их как новый служивый слой России. Концепция закладывает принципы и смыслы воспитания, доброй конкуренции между кадетами, суворовцами и нахимовцами, а также регулирует взаимоотношение участников образовательного процесса по линии Заказчик-Исполнитель-Воспитанник.

Предполагается, что на обучение кадет профильные ведомства и региональные власти сформируют специальный госзаказ, на основе которого и будут выделяться бюджетные места, проводиться конкурс среди поступающих. Выпускники смогут поступать в профильные вузы (например, относящиеся к Минобороны или МВД) по целевому набору. Кроме того, самые успешные кадеты будут получать дополнительные баллы ЕГЭ за освоение курса "Основы военной подготовки", получения военно-учетной специальности и другие достижения.

- В документе дается определение таким основополагающим понятиям, как кадет, кадетское образование, кадетское воспитание, кадетские классы, общеобразовательная организация кадетского типа, - рассказал "РГ" почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" Александр Владимиров.

Типов таких организаций предполагается три: Первый (основной) - это военные училища с полным пансионом, учреждаемые министерствами и ведомствами "силового блока". Например, Суворовские военные училища, Нахимовские военно-морские училища и другие. В них учатся ребята с 5 по 11 класс.

Второй тип (специальный) - кадетские организации при ведомственных вузах для учеников 10-11 классов. Также с полным пансионом и проживанием.

И третий тип - общеобразовательный. К ним относятся все остальные кадетские корпуса и кадетские школы субъектов РФ, где учатся ребята с 5 по 11 класс.

Во всех из них, так или иначе, наряду со стандартной школьной программой (математикой, русским языком, историей и другими предметами) будет даваться дополнительная программа, направленная на подготовку ребят к государственной гражданской, государственной военной, правоохранительной службе и государственной службе российского казачества.

Она может включать и дополнительную физическую подготовку, и программы патриотического воспитания, государственного управления. Классными руководителями кадетов, согласно концепции, станут не просто педагоги, а воспитатели из числа офицеров запаса Вооруженных Сил РФ.

При этом к будущим кадетам, по словам Александра Владимирова, должны предъявляться серьезные требования. Ребята должны сдавать тесты на уровень физической подготовки (то есть, уметь бегать, отжиматься, подтягиваться, плавать), проходить отбор по медицинским показаниям, собеседование с психологом, сдавать тесты по русскому языку, математике и другим предметам.

- Кадетское образование - элитное. На этих ребят тратятся огромные силы и ресурсы государства. Поэтому и конкурс должен быть серьезный. Например, из 800 кандидатов в Московское суворовское военное училище поступает только 85 человек, - говорит Александр Владимиров. - При этом дети Героев России, дети военнослужащих, погибших при исполнении своего долга и другие категории ребят (полный их список можно найти в 86-й статье закона "Об образовании" - прим. ред.) имеют преимущество при поступлении. Но это преимущество должно даваться тем, кто все-таки прошел первоначальный отбор и соответствует минимальным требованиям к будущему кадету. Мы убеждены, что принятие концепции кадетского образования станет качественным прорывом в сфере образования, подготовки кадров для госслужбы федерального и регионального уровней.

В феврале 2019 года документ с окончательными правками будет передан на рассмотрение коллегии министерства просвещения и в Правительство РФ. А к 2020 году должна быть сформирована государственная программа развития кадетского образования в России.