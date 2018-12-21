Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже

В США двух хакеров обвинили в кибератаках в отношении ряда американских компаний в интересах Китая. Хакеры якобы состояли в группе APT10, которая "подрывала информационную безопасность" 45 компаний в Соединенных Штатах и 11 других странах.

Совместное письменное заявление по этому поводу распространили госсекретарь США Майкл Помпео и американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает ТАСС. Высокопоставленные чиновники Белого дома подчеркнули, что кибератаки осуществлялись "во взаимодействии" с министерством государственной безопасности КНР.

По версии следствия, китайские хакеры по указанию властей КНР похищали интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. От их действий пострадали около 50 компаний за последние 10 лет.