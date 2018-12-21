Внутрироссийский роуминг отменят с 1 июня 2019 года

Совет Федерации одобрил в пятницу на заключительном заседании осенней сессии поправки в закон о связи, отменяющие роуминг на территории России.

"Федеральным законом отменяется "национальный роуминг", - говорится в заключении профильного комитета по экономической политике.

Операторы сотовой связи будут обязаны устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в домашнем регионе или в другом субъекте РФ.

"Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019 года, что позволит операторам связи внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы предоставления услуг абонентам связи", - отмечают сенаторы.