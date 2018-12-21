Володин призвал к дисциплине членов Парламентского собрания РФ и Беларуси

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей Парламентского Собрания России и Беларуси к дисциплине. Такое заявление он сделал в ходе заседания парламентариев Союзного государства в Москве.

"Давайте мы с вами подумаем над тем, как нам более ответственно подходить к своей работе, - предложил он, отметив, что из 72 депутатов, участвующих в работе Парламентского Собрания, присутствует 54.

Для отсутствия должна быть уважительная причина, заявил глава нижней палаты парламента РФ.

Он подчеркнул, что у союзного парламента двойная ответственность перед избирателями.

Мы решаем вопросы, которые ждут от нас граждане, - напомнил Володин коллегам.

Председатель ГД отметил, что в случае отсутствия уважительных причин для неучастия в заседания Парламентского Собрания, возможно, стоит подумать о замене парламентариев со стороны направивших их в союзный парламент представительных органов.

Как пояснили в секретариате ПС, из 36 членов российской депутации 12 отсутствовали. Из них только трое подтвержденной уважительной причиной (командировка).