Закон Воронежской области от 20 декабря 2018 года № 164-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят областной Думой 17 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 27 586 781,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд ОМС) в сумме 26 998 940,2 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 526 225,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 27 585 720,9 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 1 060,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 29 683 113,3 тыс, рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 29 050 596,1 тыс, рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 566 218,4 тыс, рублей, и на 2021 год в сумме 31 634 201,2 тыс, рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 30 959 937,9 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 603 588,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 29 681 942,6 тыс, рублей и на 2021 год в сумме 31 633 107,3 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда на 2020 год в сумме 1 170,7 тыс. рублей;

4) объем профицита бюджета Фонда на 2021 год в сумме 1 093,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 4. Прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить размер нормированного страхового запаса Фонда на 2019 год в сумме 3 273 822,6 тыс. рублей, на плановый период 2020 года в сумме 3 522 633,2 тыс. рублей и 2021 года в сумме 3 755 127,0 тыс. рублей.

2. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2019 года, направляются в текущем финансовом году на пополнение нормированного страхового запаса Фонда, за исключением остатков средств, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются в соответствии с приказом Федерального фонда ОМС от 1 декабря 2010 года № 227 "О Порядке использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования".

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2019 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются в текущем финансовом году:

1) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда;

2) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2019 года, за исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Фонда текущего финансового года.

З. Установить, что средства, поступившие в 2019 году в бюджет Фонда в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе поступающие в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим Законом Воронежской области, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

4. Установить, что средства, поступившие в 2019 году в бюджет Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом Воронежской области (за исключением целевых средств), направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что в коде исполнения бюджета Фонда при необходимости перераспределения средств в пределах соответствующей целевой статьи по видам расходов, Фонд вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда в текущем финансовом году, без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области при условии, что увеличение бюджетных ассигнований не превышает 5 процентов.

6. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда в 2019 году, зачисляются на счет по учету средств обязательного медицинского страхования и учитываются в составе нормированного страхового запаса Фонда.

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев

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