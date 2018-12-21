В России вернулись к обсуждению введения социальной нормы энергопотребления для населения - соответствующие предложения минэнерго и минэкономразвития в правительстве уже одобрили, а к 15 января 2019 года ведомства должны подготовить проекты нормативных документов по этому вопросу.

Если в 1991 году потребитель на среднюю зарплату мог купить около 14 тысяч кВт/ч электроэнергии в месяц, то сейчас чуть больше 10 тысяч кВт/ч. Фото: Аркадий Колыбалов

Специалисты отрасли, однако, полагают, что схема требует доработки: в своем нынешнем виде для потребителей она окажется невыгодной и вряд ли поможет решить проблему пресловутого перекрестного субсидирования, когда у населения из-за перераспределения тариф за киловатт меньше, чем у промышленных потребителей.

Сейчас в правительстве рассматривается следующий вариант: потребление электроэнергии до 300 кВт/ч в месяц для "точки подключения" (то есть домохозяйства) оплачивается по базовому тарифу. Свыше 300 и до 500 кВт/ч - по повышенному, сверх этого - по "экономически обоснованному". Именно "необоснованность" тарифов для населения - главный аргумент сторонников перехода на новые расчеты. По их мнению, введение соцнормы должно помочь снизить перекрестное субсидирование в электроэнергетике: сейчас население платит по заниженным расценкам, в то время как промышленные потребители, наоборот, по более высоким. По подсчетам ФАС, в этом году объем перекрестного субсидирования составил более 220 миллиардов рублей.

Вопрос введения соцнормы обсуждается давно, однако из-за опасности возникновения социальной напряженности и резкой критики изменения были отложены, а право на своем уровне регулировать этот процесс правительство предоставило субъектам РФ. В 2005 году состоялась первая попытка ее введения в пилотных регионах. Участниками пилотных проектов стали Красноярский и Забайкальский края, Нижегородская область в 2005 году, Орловская область в 2010 году, Владимирская и Ростовская области в 2013-м. Оптимизма, правда, результаты не добавили.

Так, в Красноярском крае потребление населением упало на 35 процентов. И это при том, что в стране в год эксперимента наблюдался рост в среднем на 43 процента. В Орловской области при росте потребления в среднем по стране на 28 процентов спад составил 25 процентов. Единственные регионы, где зафиксировали прирост - Владимирская (на 25 процентов) и Ростовская (на 30 процентов) области. Но и это, обращают внимание специалисты, только на бумаге - границы показателей были установлены так, что ни о какой соцнорме по факту речи не шло. К примеру, во Владимирской области при установленной соцнорме 200 кВт/ч на домохозяйство, при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения граница соцнормы увеличивалась более, чем в 20 раз: от 1350 кВт/ч летом до 4350 кВт/ч зимой. В Ростовской области были использованы похожие показатели.

У производителей электроэнергии, представителей электросетевого комплекса, сбытовых компаний и инфраструктурных организаций нет единого мнения по поводу эффективности введения социальной нормы как для отдельных участников, так и для отрасли в целом. Производственный комплекс, естественно, ратует за снижение тарифов, что позволило бы увеличить конкурентоспособность отечественной промышленности. Эксперты относятся к нововведению с осторожностью.

"В свете этого обычно приводят данные 1991 года, когда население платило четыре копейки за киловатт-час, а промышленность - две копейки. Но, во-первых, если мы сравним статистику расходов на электроэнергию по отношению к средней зарплате тогда и сейчас, то увидим, что сегодня население платит даже больше, чем в 1991-м. Если раньше потребитель на зарплату мог купить в месяц около 14 тысяч кВт/ч электричества, то сейчас чуть больше 10 тысяч. То есть расходы на электроэнергию стали более ощутимы для людей", - рассуждает президент "Объединенной энергетической компании" Владислав Антуфьев.

Естественная реакция на повышение тарифа – снижение потребления электроэнергии

Во-вторых, отмечает специалист, население сегодня -фактически единственный стабильный драйвер электроэнергетики. Только эта группа показывает устойчивый рост потребления на протяжении тридцати лет. За это время ежегодное потребление выросло с 85,1 миллиарда кВт/ч до 155,7 миллиарда кВт/ч. Численность населения практически не изменилась. Совокупность этих факторов обеспечивает стабильный рост доходов отрасли. Сельское хозяйство при этом падает (с 103,4 миллиардов кВт/ч в 1991 году до 18,2 миллиардов кВт/ч в 2017-м по данным Федеральной службы государственной статистики), нестабильна и промышленность - в 2000 году потребление оценивалось в 455,9 миллиардов кВт/ч, в последние годы значительно выросло, но уровня 1991 года - 605,2 миллиардов кВт/ч не достигло.Таким образом, сокращение потребления в этих отраслях и формирует перекрестное субсидирование.

Интересна информация, приведенная минэнерго: 95 процентов россиян и так укладываются в планируемую соцнорму до 300 кВт/ч в месяц. То есть сверх того в стране потребляют всего несколько процентов населения. Но разве их выплат хватит, чтобы выровнять перекрестное субсидирование? Не факт, более того, существует мнение, что они вообще не будут платить эти "доначисления". Ведь естественная реакция на повышение тарифа - снижение потребления или потребление в обход счетчика. Хотя по данным компании "Системный оператор ЕЭС", треть от общего объема располагаемой мощности в стране и так не используется. А раз так, то и главная цель - ликвидация перекрестного субсидирования - достигнута не будет, а энергетика может лишиться единственного стабильного драйвера роста.

Эксперт ТЭК, инженер-энергетик Ефим Лесман подчеркивает: чтобы свести на нет сегодняшнее субсидирование, при существующей статистике потребуется как минимум десять лет. "Внедрение соцнормы не кажется рациональным шагом. Снижение тарифов в промышленности следует производить не введением социальных норм для населения, а путем уменьшения аппетитов производителей электроэнергии, загрузки предприятий на 90-100 процентов производственной мощности", - уверен он.

Стоит отметить также, что в каждом регионе размер экономически обоснованного тарифа разный, поэтому и эффект тоже будет различным. Например, в Москве тарифы для населения уже практически находятся на уровне экономически обоснованных, так что для жителей столицы, которые потребляют более 300 кВт/ч, цены вырастут незначительно. А в других регионах эта разница может быть весьма существенной.

Специалисты призывают учесть все эти моменты и разобраться в вопросе более вдумчиво. Найти взвешенное решение возможно, полагают они, особенно с учетом тех наработок и предложений, которые уже обсуждаются участниками процесса.