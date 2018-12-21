За вмешательство в выборы НКО могут быть признаны нежелательными

Совет Федерации одобрил в пятницу на пленарном заседании закон о признании нежелательными иностранных некоммерческих организаций (НКО), если они вмешиваются в ход выборов в России.

В список нежелательных они могут попасть в случае, если они способствуют либо препятствуют выдвижению кандидатов или избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы и проведению референдума, либо достижению определенного результата на выборах. НКО, участвующие в наблюдении за выборами, под действие этого закона не подпадают.

Напомним, решение о признании организации нежелательной принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ. В таком же порядке решение может быть отменено. Перечень нежелательных организаций ведет и публикует Минюст России.

Таким НКО запрещается деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений и распространение информационных материалов. Статус нежелательной также предусматривает отказ в проведении операций с денежными средствами или иным имуществом организации. Участие в деятельности нежелательной иностранной НКО грозит административной и уголовной (в случае систематического нарушения) ответственностью.