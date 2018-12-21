Закон об упрощенном приеме российского гражданства исходит из гуманитарных целей

21 декабря в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему: "Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до получения гражданства" с участием Сергея Гаврилова - председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и Валентины Казаковой - ВРИО начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции.

Открывая пресс-конференцию, председатель Комитета Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул тот факт, что - "сегодня политика Российского Государства в области миграции и в области предоставления гражданства коренным образом изменилась. Она становится предельно активной, прозрачной, все больше носит общегуманитарный и правозащитный характер, а не только характер экономической целесообразности и безопасности. Это связано, во-первых, с защитой наших соотечественников - ведь мы по-прежнему являемся разделенным народом и миллионы наших соотечественников находятся за пределами исторической России.

Во-вторых, огромное количество не только наших соотечественников, но и иностранных граждан считают привлекательным для себя жить, работать и в перспективе получать российское гражданство по ряду причин. И наше законодательство успевает во многом отразить чаяния наших соотечественников".

Говоря о законопроектах, принятых в 2018 году Сергей Гаврилов подчеркнул, что - "это были не просто технические законопроекты, но несколько серьезных глобальных решений, таких как создание единой системы миграционно-регистрационного учета, контроль за границей, дактилоскопия, единая база данных, борьба с нелегальным потоком мигрантов через законодательство по борьбе с резиновыми офисами, с резиновыми квартирами, ответственность принимающей стороны за нарушение сроков пребывания иностранцев, права принимающей стороны по снятию с учета и т.д."

Сегодня (21 декабря) Советом Федерации был одобрен закон об упрощении приема российского гражданства для отдельных категорий иностранных граждан. Он вносит поправки в закон о гражданстве и наделяет президента РФ правом определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Этим же документом предусмотрены дополнительные возможности по приобретению российского гражданства в упрощенном порядке для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей. Сейчас они могут претендовать на принятие гражданства в упрощенном виде при наличии постоянной регистрации в регионе России, выбранном для участия в госпрограмме. Одобренный закон дает им право подать заявление о приеме гражданства в упрощенном порядке, если у них есть временная регистрация на территории того же субъекта РФ.

Принятию очень сложных законов, на которые возглашаются огромные надежды, способствовало, по мнению депутата Госдумы то, что в государстве по данному вопросу был найден консенсус и взаимопонимание. "Во многом для меня, как представителя профильного Комитета, для моих коллег, - особо отметил Сергей Гаврилов, - это новые задачи. И мы смогли найти согласие и понимание с точки зрения решения стратегических задач нашей страны с сотрудниками МВД России и Администрации президента. Это позволило нам не только сегодня присутствовать вместе на пресс-конференции с представителями исполнительной власти, но и оперативно решать многие задачи".

Говоря о принятом сегодня законе, представитель МВД России Валентина Казакова особенно подчеркнула, что - "он был разработан по поручению Президента России исходя из гуманитарных целей. Те категории граждан, которые подпадут под действие данного закона, будут в самых сокращенных сроках, в самом простом предоставлении документов, приобретать гражданство РФ".

"На сегодняшнее время, - рассказала Валентина Казакова, - предстоит подготовить и подзаконные акты по этому закону для того, чтобы процедура получения гражданства была прописана понятно и доступно. Это относится, прежде всего, к такой категории как жители юго-востока Украины. Сегодня по различным статусам их находится на территории РФ более миллиона человек: это и патенты, и виды на жительство, и разрешение на временное проживание. Исходя из той процедуры, которая будет прописана в Указе президента, будет понятно, каким образом эта категория будет приобретать гражданство".

Валентина Казакова отметила очень важный посыл этого закона: данным законом определяется не только категория, но и упрощена процедура для участников государственной программы по оказанию содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Упрощена процедура подачи заявления самими участниками. Если ранее подавались документы регистрации по месту жительства, то, как раз этот закон, определяет, что участник государственной программы, получив разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, сможет подавать документы по месту пребывания. То есть, встав только на миграционный учет. Это очень важно. Это позволит участникам государственной программы в более короткие сроки приобрести гражданство РФ".

Как отметила Валентина Казакова - "за последние три года в законодательство о гражданстве, было внесено порядка восьми федеральных законов. В частности это были упрощения и для носителей русского языка, в том числе для граждан Украины. На сегодняшний день, став носителями русского языка, они могут подавать заявление на гражданство в простой письменной форме, нотариально заверив свой отказ от уже имеющегося гражданства. Для всех остальных категорий иностранных граждан других государств требуется реальный выход из имеющегося гражданства.

Упрощение процедуры, приобретения гражданства связано не только с законом о гражданстве. Это и предварительные статусные положения, и предварительное статусное нахождение иностранного гражданина на территории России. В данном случае имеется в виду закон о правовом положении иностранных граждан. Известно, что для того чтобы приобрести гражданство РФ, надо пройти ряд процедур. Сначала получить разрешение на временное проживание, затем вид на жительство. В соответствии с поручением президента РФ В.В. Путина, в рамках исполнения его поручений по прямой линии, которая состоялась летом текущего года, МВД подготовлен и вносится в правительство законопроект, упрощающий процедуру получения разрешения на временное проживание и вид на жительство. Прежде всего, это касается выпускников российских вузов и средне-специальных учебных заведений. Это касается самого вида на жительство. Предполагается, что он станет у нас бессрочным. И это как раз предвестник приобретения гражданства РФ. То есть, упрощается не только само приобретение гражданства РФ, но и предшествующие статусы иностранного гражданина на территории РФ.