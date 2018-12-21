"Зеленый" киловатт сравняется по стоимости с традиционным

В России учреждена Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). В новый альянс пока вошли пять участников: УК "РОСНАНО", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс" и Австрийско-российский консорциум компаний "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH.

Президентом АРВЭ выбран председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. С такой новости началась VII ежегодная конференция "Будущее возобновляемой энергетики", организованная газетой "Ведомости".

Благодаря господдержке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России буквально за несколько лет создан новый высокотехнологичный энергетический кластер, инвестиционный потенциал которого оценивается в 1 триллион рублей. "Создание ассоциации - это естественно сформировавшееся и очень своевременное решение. Речь идет о возникающем в стране крупном энергетическом и научно-образовательном комплексе. Нам правильнее объединить усилия, вырабатывать общий взгляд и найти точку взаимодействия и с правительством, и с обществом", - сообщил Чубайс.

Сектор ВИЭ в России создавался практически с нуля, но уже к 2024 году будут построены 5 ГВт только солнечных и ветряных станций. Одно из условий, на котором правительство поддерживало ВИЭ, - высокий процент локализации, поэтому формируется новая отрасль высокотехнологичного энергомашиностроения, растет спрос на образовательные программы и научные разработки.

Планы у АРВЭ обширные. Ассоциация планирует подготовить свою концепцию механизма поддержки ВИЭ после 2024 года, речь шла и об отстаивании позиции по продлению помощи сектору через ДПМ. Отрасль нуждается во множестве законодательных изменений, и над этим ассоциация тоже будет работать.

"Например, зачем строить антитеррористическую защиту вокруг ветроустановки с противоподкопными мерами, или делать НИОКРы из-за нормы градостроительного кодекса, где уникальными считаются объекты выше ста метров, а у нас стоят тысячи ветроустановок высотой 145 метров. Огромный регуляторный пласт, над которым мы должны работать вместе, нам нужен фокус, концентрация", - говорит генеральный директор компании "Фортум" Александр Чуваев.

Еще одна цель создания АРВЭ - обмен опытом с международным сообществом. По словам гендиректора группы компаний "Хевел" Игоря Шахрая, Россия интегрирована в мировую экономику, и обмен опытом очень важен. Сейчас активно разрабатываются стандарты ВИЭ в странах СНГ, взаимодействие с их ассоциациями ВИЭ принесет ощутимую пользу.

Как подчеркнул первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, Россия - великая энергетическая держава, крупнейший экспортер энергоресурсов в мире. Но те страны, которые сегодня не занимаются развитием возобновляемой энергетики, через 10-15 уже не смогут удержать лидерство на энергетическом рынке.

Альтернативные электростанции надо строить там, где они действительно необходимы, а не там, где хочет инвестор

Чиновник отметил, что сегодня "зеленая" энергия дороже традиционной, но через пять лет они сравняются по стоимости. Но уже сегодня есть потребители, готовые платить именно за энергию ветра и солнца, за другую "зеленую" энергию, спрос сформирован.

"Результат поддержки ВИЭ налицо, в "солнце" у нас появилась цепочка собственной разработки: от технологии производства до установки станций. Коллеги выходят на экспорт, это тоже хороший результат. В "ветре" мы тоже продвинулись достаточно далеко, это характеризуется чередой запуска производств, который мы наблюдаем с 2017 года", - заявил Текслер.

По его словам, следующая программа поддержки ВИЭ должна быть более агрессивной. Правительство будет ужесточать требования к эффективности, "задачи по стоимостным показателям должны быть более амбициозными". Минэнерго будет рассматривать возможность постановки задачи дальнейшего снижения капекса (капитальных вложений) как показателя отбора проектов, не забывая об опексе (операционные издержки). Эти показатели, по словам Текслера, влияют на конечную стоимость электричества для потребителя и во многом находятся в управляемом режиме.

"Мы бы хотели, чтобы станции строились не там, где определит сам генератор, а в тех местах, где существует действительная региональная потребность", - привел пример Алексей Текслер.

Энергия ветра сегодня является одной из самых привлекательных для инвесторов. По словам Анатолия Чубайса, за три года конкуренция здесь привела к снижению в два раза капексов на последних отборах по "ветру", и это успех.

По мнению Сергея Алексеенко, лауреата премии "Глобальная энергия" в 2018 году, заведующего лабораторией проблем тепломассопереноса Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, Россия выпадает из мирового тренда развития возобновляемой энергетики. За последнее время в мире наблюдается бурный рост возобновляемых источников энергии. Их доля в производстве электроэнергии выросла с ничтожных 2 процентов в 2003 году до почти 10 процентов сегодня, а к 2020 году ожидается 11,2 процента. Планы по России весьма скромные - всего один процент к 2020 году, то есть на порядок меньше, и то сомнительно, что этот показатель будет достигнут. Во многих странах приняты еще более впечатляющие планы. Так, Германия собирается к 2050 году генерировать 80 процентов энергии за счет ВИЭ.

"Для России одним из главных доводов развивать альтернативную энергетику является обширность территории и труднодоступность многих районов страны для централизованного энергоснабжения: по оценке, более половины территории России не охвачено централизованным электроснабжением. Поэтому ВИЭ следует рассматривать прежде всего в качестве автономных источников энергии, которые составляют основу нового, интенсивно развиваемого направления - распределенной генерации. Но нет принципиальных препятствий для работы ВИЭ в составе централизованных энергосистем. Такие задачи уже рассматриваются", - говорит академик.

Комментарий

Эдуард Галеев, генеральный директор "ТГК-16", Татарстан:

- Специфика альтернативной энергетики как раз в ее сильной зависимости от внешних условий. Для каждого региона приоритетным может быть свой вид возобновляемой энергетики. Для регионов с высокой степенью инсоляции - солнечная энергетика, так как солнечные панели можно установить максимально близко к потребителям, что существенно сократит капиталоемкость таких проектов. Если рассматривать Татарстан, то наиболее эффективными здесь могут быть ветроэнергетика и, учитывая развитость сельского хозяйства в регионе, биогаз.

Мировая тенденция складывается так, что стоимость установок ветрогенерации снижается на фоне увеличения стоимости углеводородного топлива. Эти факты благотворно влияют на перспективное развитие ветроэнергетики. В нашей республике уже проведены определенные изыскательские работы, обозначены наиболее перспективные площадки для так называемых ветряков. Сейчас ветропарки уже действуют в Башкирии и Ульяновской области - регионах, схожих по климатическим и ветровым условиям с Татарстаном.

Основным барьером на сегодня я считаю все же высокую цену строительства объектов альтернативной энергетики, что в том числе связано с низкой локализацией производства энергоустановок на территории России. Для получения максимального эффекта, кроме развития непосредственно самой нетрадиционной энергетики, необходимо развивать производство установок для электростанций ВИЭ. Кроме того, развитие ВИЭ сдерживается неравномерностью выработки электрической энергии и ее потребления. Необходимы мощные накопители энергии, которые пока очень дороги и сравнительно маломощны, поэтому ВИЭ сегодня резервирует традиционная энергетика, что сильно снижает эффективность энергосистемы. Все ждут новых технологий накопления энергии, и тогда будет технологический прорыв.