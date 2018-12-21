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21.12.2018 18:03
Рубрика: Общество

В Роскосмосе рассказали, когда сгорит Земля и погибнет галактика

Текст: Сергей Кирсанов

Весной наступающего года российские ученые запустят научный космический аппарат "Спектр Рентген-Гамма". О его задачах рассказывается в сюжете "Когда сгорит Земля", опубликованном на канале Роскосмоса в YouTube.

Орбитальная обсерватория позволит получить данные об образовании Вселенной и о том, как она расширяется. Эти сведения в свою очередь помогут сделать предположения о будущем существовании нашей галактики.

Фото: flickr.com/360 El Salvador
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- Пока не начнется распад вещества в нашей галактике, она будет жить. В течение десятка или двух десятков миллиардов лет она "съест" практически все запасы ядерного топлива. А дальше жизнь будет невеселая - вокруг будут белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры, - рассказал Академик РАН, научный руководитель проекта "Спектр-РГ" Рашид Сюняев.

Ученые также рассказали о том, что станет с Землей, когда Солнце выработает большую часть водорода. После этого оно не погаснет, а, наоборот, разгорится с новой силой и выжжет поверхности близких к ней планет.

- С космической точки зрения у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и тогда уже без всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект, - пояснил профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов.

Общество Наука Общество Космос РГ-Видео
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