Жители Голландии ищут хозяев двух советских орденов

К полицейским Камчатки поступило необычное заявление. Проживающий в Голландии бывший гражданин России Дмитрий Кублицкий написал письмо в региональное УМВД и попросил помочь найти родственников советского офицера Александра Суслова, которому в 1945 году вручили орден Красной Звезды.

Эту награду вместе с еще одним орденом - Отечественной войны - 25 лет назад купил на "русском" рынке в Будапеште (Венгрия) коллега Дмитрия, голландец Ренс. Мужчина и не знал о том, что "значки", показавшиеся ему просто красивыми, имеют большое значение для истории.

Документы Александра Суслова, подтверждающие получение ордена Красной Звезды. Фото: Дина Непомнящая / Репродукция

Он поторговался с продавцом, который хотел получить с него 100 гульденов за две звездочки, заплатил 60 гульденов и собирался просто носить вещицы на куртке. В то время было модно украшать одежду советской атрибутикой.

А некоторое время назад Ренс решил принести звезды на работу, показать сослуживцам. Тогда-то русский коллега, узнав в них ценные награды Великой Отечественной войны, и рассказал ему об истории орденов.

- Я объяснил, что эти ордена вручали за какой-то героический поступок, совершенный во время Второй мировой войны. И предложил вернуть награды законным владельцам или членам их семей, - рассказал Дмитрий Кублицкий корреспонденту "РГ". - Ренс с энтузиазмом воспринял эту идею.

Начать поиски мужчины решили с ордена Красной Звезды. Смотрели информацию на различных сайтах, посвященных истории военных лет, обратились к экспертам. И наконец было установлено имя владельца.

Им оказался Александр Суслов, призванный на службу в декабре 1932 года Сокольническим РВК. Он служил в 119-м артиллерийском полку 35-й Стрелковой Харбинской дивизии, затем в 1632-м Гаубичном артиллерийском полку 22-й Стрелковой Харбинской Краснознаменной дивизии помощником командира полка по технической части в звании капитана.

Красную Звезду Суслов получил за участие в Маньчжурской операции. Последним местом прописки героя оказался Петропавловск-Камчатский.

Фото: Дина Непомнящая / Репродукция

Решив, что, возможно, родные ветерана до сих пор живут на полуострове, поисковики обратились в городскую администрацию и региональное УМВД. Еще два письма отправились в Министерство обороны РФ и на один из федеральных телеканалов.

- Когда мы узнали об этой истории, очень ей прониклись, - призналась начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю Алевтина Иванова. - И все люди, к которым мы позже обращались, не оставались равнодушными. Мы отправили запросы в архивы - простые и военные. В пенсионный фонд. Распространили информацию через местные СМИ и социальные сети. Пока результатов нет, но мы очень надеемся на счастливое завершение этой истории. Я сама через день бегаю к оперативникам и спрашиваю, есть ли какие-то результаты.

Официальные ответы от всех ведомств полицейские ждут спустя месяц и сомневаются, что информацию удастся получить раньше. Ведь такие данные обычно содержатся не в электронных, а в рукописных архивах, работа с которыми занимает много времени. Однако правоохранители уверены, что, если кто-то обнаружит нужные ниточки раньше, вести придут немедленно.

Голландец Ренс и не знал, что "значки", показавшиеся ему просто красивыми, имеют большое значение для истории. Он их планировал носить на куртке

Кстати, если ветераны или их потомки все-таки не найдутся, потребовать у Ренса вернуть ордена в Россию никто не вправе. Ведь, как бы ни попали награды тогда на рынок в Венгрии, голландец приобрел их на законных основаниях и является полноправным хозяином. Оставить их себе, вернуть или передать в музей, теперь решает только он.

Тем временем

Фото: Дина Непомнящая

Дмитрий Кублицкий планирует узнать что-то об истории второй награды:

- Пока я установил только, что ордена с таким порядковым номером выдавали в конце 80-х годов. Думаю, у них мог быть и один владелец.