Биатлонист Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира

В чешском Нове-Место продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. В мужской гонке преследования на 12,5 км россиянин Александр Логинов занял второе место.

Наш спортсмен допустил по промаху на каждом из четырех огневых рубежей, но это не помешало ему отстать лишь на 6,2 секунды от победителя, которым стал норвежец Йоханнес Бе. Замкнул тройку еще один представитель Норвегии - Тарьей Бе.

Логинов в третий раз в нынешнем сезоне попал на подиум на Кубке мира. На первом этапе в Поклюке он стал третьим в спринте и в пасьюте. На данный момент он идет на втором месте в общем зачете Кубка мира.

Также сегодня состоится женская гонка преследования на 10 км, она начнется в 19:00 по московскому времени. Россию в ней представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Анастасия Морозова.