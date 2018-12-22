Что не пропустить по ТВ на неделе с 24 по 30 декабря

Споемте, друзья!

До вечера 24 декабря, когда будут опубликованы сетки вещания на Новый год, большие федеральные телеканалы держат информацию о новогодних праздниках в секрете. В предновогоднюю неделю с 24 по 30 декабря почти все "кнопки" притихли, чтобы сконцентрироваться на праздничных сюрпризах. Тем не менее, веселое настроение потихоньку создается. И на этой неделе, например, Первый канал покажет "Новогодний концерт!" (29 декабря в 13:20), который соберет всех звезд на одной сцене.

В нем принимают участие Валерия и Юрий Антонов, Варвара и "Бурановские бабушки", "Иванушки Int." и "Фабрика", Олег Газманов и Александр Буйнов, Егор Крид, Полина Гагарина и DJ Smash, "А-студио" и Александр Панайотов, Светлана Лобода и Вахтанг, Владимир Пресняков и Александр Иванов, Александр Ревва, Глюкоза и Нюша, Ани Лорак и МОТ, Елена Ваенга и Roberto Kel Torres, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин, "Ума Турман" и Лариса Долина, Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук, Диана Арбенина, Сергей Лазарев и многие другие. Большинство звезд специально объединятся в дуэты и трио, чтобы хиты в их исполнении зазвучали по-новому. Ведущие праздника - Валдис Пельш, Анастасия Макеева, Дмитрий Хрусталев и Яна Кошкина.

Озолотили!

XXIII Церемония вручения народной премии "Золотой Граммофон" будет впервые в телеэфире показана на Первом канале 30 декабря в 19:55. Совсем недавно она прошла в Государственном Кремлевском дворце, как обычно, дав пищу для обсуждений - лауреатов и нарядов. "Золотой граммофон" из года в год остается одним из самых ожидаемых событий в российском шоу-бизнесе, а стать обладателем статуэтки "Русского Радио" для каждого артиста означает признание и поддержку миллионов слушателей.

В этом году Церемония порадовала зрителей масштабными декорациями, юмором ведущих и, конечно же, яркими номерами звезд, за которых слушатели весь год активно голосуют в народном хит-параде "Золотой Граммофон". Лауреаты 2018 года - Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Максим Фадеев, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ани Лорак, Дискотека Авария и Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Руки Вверх, LOBODA, Ночные Снайперы, BURITO, Юлианна Караулова, Слава, Елка, SEREBRO, Макс Барских, JAH KHALIB, Джиган и Артем Качер и другие. Ведущие церемонии - Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Переход в "Высшую лигу"

НТВ покажет телевизионную версию музыкальной премии "Высшая лига-2018", которая входит в ТОП музыкальных событий России и уже в третий раз проводится радиостанцией "Новое радио" (Эфир - 30 декабря). В концертном зале Crocus City Hall - церемония вручения "Золотых сирен": заветная статуэтка достанется тем артистам, чьи песни на протяжении года лидировали в хит-параде "Высшая лига". Ведущими одного из самых стильных мероприятий стали Вадим Галыгин и Настя Ивлеева. В этот вечер на сцену концертного зала выйдут Burito, Alekseev, Ани Лорак, Дима Билан, Диана Арбенина, Лолита, группа "RASA", Ёлка, Полина Гагарина, Макс Барских и другие известные исполнители.

Мастер пауз Андрей Мягков

Самый загадочный и закрытый актер Андрей Мягков избегает журналистов и редко появляется на публике, не снимается в сериалах и не участвует в телешоу. Но он прервал долгую паузу и рассказал о себе в новом документальном фильме "О чем молчит Андрей Мягков", который канал "ТВ Центр" покажет 25 декабря, в 10:00. О личной жизни Андрея Мягкова мало кто знает. Гораздо чаще говорят о его счастливой актерской судьбе. Алеша Карамазов из "Братьев Карамазовых", Алексей Турбин из "Дней Турбиных", Анатолий Новосельцев из "Служебного романа", Женя Лукашин из "Иронии судьбы…" - это те роли, которые его прославили. Удивительная закономерность: чем популярнее становился актер, тем более замкнутый образ жизни вел. И, пожалуй, теперь все о нем знает только любимая супруга Анастасия Вознесенская, с которой он вместе уже 55 лет… Однако те, кому удалось проникнуть за эту "закрытую дверь", удивлялись трагическим потрясениям и душевным драмам Андрея Мягкова. Он дважды едва не погиб. Но судьба его спасала. А в третий раз, когда он был на грани смерти, его спасла жена. В фильме участвуют: Ирина Мирошниченко, Светлана Немоляева, Елизавета Боярская, Барбара Брыльска, Максим Матвеев, Никита Михалков, Владимир Меньшов, Мария Брусникина и Дмитрий Брусникин (это последняя съемка Брусникина в июле 2018-го года).

Судьба "Карнавальной ночи"

В 1956 году худсовет "Мосфильма" буквально разгромил первый самостоятельный фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Ситуация и правда была критической. В главной роли - никому неизвестная и довольно невзрачная актриса. Музыка никуда не годится. Да к тому же цензоры норовили вырезать самую чувственную сцену. Все шло к тому, что этот фильм советский человек не увидит. Но судьба распорядилась иначе. Худсовет разрешил Эльдару Рязанову доделать фильм, чтобы потом не подпускать "этого проходимца" к съемкам на пушечный выстрел… Какой ценой дался Рязанову этот дебют? Почему на съемочной площадке разгорелись жаркие бои? Кто спас проект от полного краха? Историю создания любимой картины смотрите 25 декабря, в 10:55 на канале "ТВ Центр" в программе "Большое кино. "Карнавальная ночь". В ней принимают участие: Эльдар Рязанов (архивные записи), Левон Оганезов, Роман Саульский, Давид Шнейдеров, Андрей Житинкин и другие.

Как страдают однолюбы

Новый документальный фильм "Актерские судьбы. Однолюбы" - на канале "ТВ Центр" 27 декабря, в 23:05. Скандалы, измены, семейные драмы - все давно привыкли, что жизнь кинозвезд не обходится без клубнички. Но были среди актеров советского кино и однолюбы, хотя это вовсе не гарантировало им счастливой жизни. Алексею Жаркову разрыв с любимой женой стоил жизни. Для звезды телешоу "Кабачок 13 стульев" актера Романа Ткачука любовь к единственной женщине превратилась в болезненную зависимость. Однолюб Василий Меркурьев ради семьи пожертвовал всем, и однажды его сердце не вынесло этой ноши. Сильный и независимый на экране, в жизни актер Георгий Абрикосов стал заложником своей болезненной любви. Юрий Саранцев, как и большинство актеров-однолюбов, не смог долго оставаться на земле без своей половинки, которая была смыслом всей его жизни.

Участвуют: Александр Ширвиндт, Александр Пашутин, Сергей Шакуров, Зоя Зеленская, Вера Васильева, Элеонора Шашкова, Геннадий Матвеев, Иван Абрикосов (внук Георгия Абрикосова), Галина Карелина, Екатерина Саранцева (дочь Юрия Саранцева).

Как пройти в консерваторию?

Телеканал "Россия К" приглашает любителей оперного вокала в Большой зал Консерватории (телеверсия концерта из Большого зала Московской консерватории 29 декабря в 22:05) В этот вечер будут петь: звезда мировой оперы меццо-сопрано Екатерина Семенчук, обладательница премии Opus Klassic 2018 сопрано Юлия Лежнева и лауреат главного приза "Operalia 2018" тенор Павел Петров. Сопровождать их выступления будет Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского во главе с маэстро Владимиром Федосеевым.

"А может быть корове однажды повезло"

В эфире телеканала "О!" - новый мультсериал, созданный компанией "Первый канал. Всемирная сеть" и "Союзмультфильмом" - "Оранжевая корова". Он научит маленьких зрителей находить выход из разнообразных ситуаций, возникающих в общении со взрослыми и сверстниками. Дети и их родители станут свидетелями трогательных, смешных и даже таинственных историй с непременно хорошим финалом. Эфир - 24 декабря в 18.00.

Семья оранжевых коров - это самая обычная современная семья с двумя детьми, которые постоянно исследуют окружающий мир, попутно попадая в разные ситуации, из которых им предстоит найти правильный выход. Как и настоящие дети, Бо и Зо изо всех сил стараются приготовить маме сюрприз на День рождения, заодно перепачкав всю кухню, иногда забывают про вежливые слова, но потом все равно вспоминают и извиняются перед теми, кого обидели, и, конечно, всегда готовы поспешить на выручку друг другу. Мама и папа в мультсериале с удовольствием помогают своим детям справиться с любыми жизненными трудностями.

Память сердца

"ТВ Центр" к концу года подготовил специальные выпуски популярной программы под названием "Мой герой - навсегда", где вспоминают тех, кого не стало в 2018 году. Первый выпуск посвящен Станиславу Говорухину (24 декабря, в 13:40). Известный кинорежиссер, сценарист и актер в записи общается с ведущей программы Татьяной Устиновой. Рассказывает о детстве и юности - временах, когда никак не ожидал, что его судьба тесно переплетется с кино. Он выбрал для себя другую профессию - и решил стать геологом. Говорит, как впервые позавидовал кинорежиссеру - это был Марк Донской. Как проходила учеба мэтра во ВГИКе, зрители ток-шоу "Мой герой" узнают от другого известного режиссера - Сергея Соловьева. В программе еще немало интересного о Говорухине - человеке, чья жизнь была наполненной встречами и событиями, и режиссере, который снял фильмы, что знает вся страна.

25 декабря, в 13:40 в ток-шоу "Мой герой - навсегда" "главная Золушка Советского Союза", актриса и певица Людмила Сенчина. Почему песня "Золушка" стала своеобразным талисманом в жизни Сенчиной? Какие качества больше всего она ценит в бывшем муже Стасе Намине? Связывало ли певицу нечто большее, чем творчество, с Игорем Тальковым? Существует ли дружба между женщиной и мужчиной? Кто входит в ближний круг певицы? К кому она себя относит: к "кошатницам" или "собачникам"? Почему не любит зиму и как оказывала первую медицинскую помощь мухе? Обо всем этом - в программе.

26 декабря, в 13:40 в ток-шоу - поэт и писатель "чебурашкин папа" - Эдуард Успенский. Зрителей ждет его интервью, а также рассказы об Эдуарде Николаевиче его друзей - Юрия Энтина, Григория Гладкова и жены писателя, а еще - кадры из любимых мультфильмов и стихи в исполнении автора.

Народного артиста Иосифа Кобзона ведущая программы Татьяна Устинова назвала связующим звеном между эпохами. И с этим трудно поспорить. Почему для артиста так важно быть победителем? В чем секрет его семейного счастья? Что научило его ничего не бояться? 27 декабря, в 13:40 выпуск ток-шоу "Мой герой - навсегда", посвященный ему.

На неделе с 24 декабря телеканал "Россия К" подготовил линейку программ из цикла "Линия жизни" - "Вспоминая"… 24 декабря - "Вспоминая Олега Анофриева"; 25 декабря - "Вспоминая Андрея Дементьева"; 26 декабря - "Вспоминая Станислава Говорухина"; 27 декабря -"Вспоминая Николая Караченцова"; 28 декабря - "Вспоминая Романа Карцева"; 29 декабря - "Вспоминая Олега Табакова". Все выпуски программы в эфире - в 18:35.