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22.12.2018 14:21
Рубрика: В мире

Fitch опасается дефолта Украины после 2020 года

Текст: Александр Саможнев

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует чрезвычайное напряжение финансовой системы Украины вследствие погашения в 2019-2020 году выплат по внешнему долгу в размере свыше 4 миллиардов долларов.

По оценкам экспертов, возможность правительства по погашению облигаций по внешнему долгу зависит от перспектив сотрудничества в МВФ.

Фото: depositphotos.com
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"Однако популизм, фрагментарность политических сил и сильные личные интересы в политике представляют риски для беспрепятственного выполнения программы МВФ", - полагают аналитики Fitch.

Напомним, МВФ утвердил 18 декабря программу сотрудничества с Украиной, которая предусматривает выделение около 3,9 миллиарда долларов в рамках кредита поддержки. Со своей стороны, Фонд потребовал от Киева ужесточения финансово-бюджетной политики.

В результате власти подняли с 1 ноября текущего года цены на газ для населения на 23,5 процента. В 2019 году в несколько этапов предстоит дальнейшее увеличение цен на голубое топливо.

В связи с президентскими выборами в марте 2019 года кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ малоимущим гражданам по льготным ценам. Однако компенсацию от правительства за выпадающие доходы газовики не получили. Это привело к ухудшению финансового положения монополиста. У "Нафтогаза" может не хватить средств для закупки газа в пиковый период отопительного сезона.

В мире экс-СССР Украина Компании Финансы Рейтинговое агентство Fitch
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