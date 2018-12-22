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22.12.2018 11:35
Рубрика: Спорт

Георгиос Барцокас: Победа важна, но мы не можем улыбаться

Текст: Илья Трисвятский
Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" (Московская область) греческий специалист Георгиос Барцокас прокомментировал домашнюю победу своей команды в 14-м туре Евролиги над турецкой "Дарюшшафакой" (85:84). Наставнику непонятно, как, лидируя "плюс десять" за две минуты до сирены, его команда вдруг оказалась близка к поражению.

- Победа всегда важна, однако в данном случае мы не можем улыбаться и быть довольными, так как сделали все возможное, чтобы проиграть, - цитирует Барцокаса пресс-служба БК "Химки". - После того, как мы потеряли Шведа и Гилла, на команду обрушилось давление. Когда Алексей и Энтони были в строю, мы одержали три победы подряд, включая матч с литовским "Жальгирисом" на выезде. После этого Швед и Гилл травмировались, а расписание таково, что нам пришлось провести три выездные игры подряд. В эту пятницу снова было много давления, потому что мы обязаны побеждать "Дарюшшафаку". Я понимаю, когда давление испытывают игроки, но мне непонятно, как мы, лидируя "плюс десять" за две минуты до конца основного времени матча, сделали все, чтобы проиграть. Конечно, в баскетболе случается всякое, но на таком уровне это неприемлемо. Мы должны успокоиться. Надо проанализировать то, что случилось, и улучшить свою игру. Иногда нужна не просто победа, а нечто большее. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, мы одержали очень важную победу перед следующим матчем с "Басконией".

Фото: EPA
Как баскетбольные клубы из России провели еврокубковую неделю

К словам Барцокаса можно добавить, что матчи "Химок" в Евролиге смотреть чрезвычайно интересно. Это триллеры с непредсказуемой развязкой. Пусть игроки российского клуба неидеальны, нередко ошибаются, бывают нелогичные действия, но зрителям, как не удивительно, такой баскетбол нравится. При любой разнице в счете нельзя однозначно утверждать, как завершится встреча. Ведь в играх с участием БК "Химки" возможны любые, даже самые фантастические повороты сюжета, драматургия зашкаливает. Покажется странным, но ЦСКА в той же Евролиге смотрится не столь весело и интригующе: в основном правильный, академичный баскетбол.

Если говорить о концовке матча "Химки" - "Дарюшшафака", то хозяев, когда они за 13 секунд до сирены оказались в роли догоняющих, выручила смелость и хладнокровность одновременно Джордана Мики. Он на исходе времени атаковал кольцо соперника. Заработал фолы и точно выполнил оба штрафных. За оставшиеся полторы секунды гости уже ничего не смогли сделать.

Самыми результативными у победителей в этом "валидольном" матче стали Ди Бост (19 очков), Андрей Зубков (15) и герой концовки Мики (15). Причем у Зубкова наивысший в команде коэффициент полезности. Это был уже третий матч "Химок" в Евролиге, где преимущество победителя измеряется минимальной цифрой в 1 очко. Турецкому "Эфесу" и итальянскому "Милану" наша команда уступила, а вот теперь удалось взять верх.

В Курске пройдет "Финал четырех" женского Кубка РФ по баскетболу

"Химки" с пятью победами в 14 проведенных встречах занимают 12-е место из 16 участников. Но в плане шансов на выход в плей-офф ничего еще не потеряно. Расстояние до восьмой позиции - всего два выигрыша, а впереди еще 16 туров. До Нового года подопечным Барцокаса 27 декабря предстоит домашнее сражение с хозяином "Финала четырех", но далеко не факт, что с непосредственным участником решающей стадии - испанской "Басконией".

Сразу после праздника - далекий выезд на Канарские острова, где состоится матч с еще одним представителем чемпионата Испании - клубом "Гран-Канария". Вообще, в январе будущего года график "Химок" в Евролиге сумасшедший - шесть матчей. А ведь параллельно еще приходится играть и в Единой лиге. В команде надеются на скорейшее выздоровление Алексея Шведа и Энтони Гилла.

Спорт Баскетбол РГ-Фото
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