Хоккейный ЦСКА в гостях переиграл СКА

Футбольный стадион в Санкт-Петербурге принял второй за неделю хоккейный матч. После того, как в необычном формате провела игру сборная России, установив рекорд посещаемости, на арене "Зенита" состоялся матч Континентальной хоккейной лиги - СКА принимал ЦСКА и уступил 1:4.

Матч клубов вызвал не меньший ажиотаж, чем игра с участием сборных. Встреча двух армейских команд также стала уникальной - она собрала 67 770 зрителей, что стало европейским клубным рекордом. Для сравнения, предыдущее достижение на уровне Старого света было установлено в 2015 году в Германии, когда игру между "Дюссельдорфом" и "Кельном" посетило 51 125 человек.

Мероприятие такого масштаба не могло обойтись без торжественного открытия, и организаторы порадовали зрителей. Символическое вбрасывание произвел один из самых популярных спортсменов уходящего года, действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Вместе с ним в этот момент на лед вышли внук и правнук легендарного советского вратаря Николая Пучкова, большую часть карьеры проведшего в ЦСКА, но завершившего ее в СКА.

На лед вышли две сильнейшие на данный момент команды Западной конференции. Перед этой игрой ЦСКА лидировал с 66-ю очками в активе, СКА же отставал на четыре балла. Но события самого матча едва ли порадовали поклонников петербургской команды, поскольку на площадке полностью доминировали гости. Их преимущество вылилось в гол Линдена Вея на 14-й минуте.

Второй период ознаменовался не только двумя голами ЦСКА в исполнении Павла Карнаухова и Кирилла Капризова, но и дракой, произошедшей между этими шайбами. Очевидно, Карнаухова и Виктора Тихонова вдохновило присутствие на матче Нурмагомедова, и они схлестнулись между собой в потасовке, которая оказалась - на радость и потеху публике - достаточно продолжительной.

Закончилась она "победой" Карнаухова. Тихонов же, поднявшись, принялся заводить болельщиков - для этого, впрочем, ему и не пришлось прикладывать особых усилий. Оба "бойца" получили по пятиминутному штрафу.

Хозяева все же смогли отквитать одну шайбу - лишь на 58-й минуте это удалось Никите Гусеву. После этого главный тренер СКА Илья Воробьев снял с игры шведского голкипера Магнуса Хелльберга, но численное преимущество обратилось против питерских армейцев - за полминуты до финальной сирены форвард гостей Янник Хансен поразил пустые ворота соперников и установил окончательный счет. Таким образом, ЦСКА в четвертый раз в нынешнем сезоне одержал победу в армейском дерби.

"Матч получился отличным! Мы играли на большом футбольном стадионе, все очень необычно. Естественно, все было красиво оформлено, на трибунах присутствовало много болельщиков. Много болельщиков ЦСКА приехало из Москвы, большое им спасибо, они молодцы. Питер сделал яркий праздник для поклонников хоккея, для народа России, - заявил президент столичного клуба Игорь Есмантович, чьи слова приводит Чемпионат.com. - Приятно обыграть СКА четыре раз в сезоне? Цыплят по осени считают, так и в нашем случае. СКА - добротный конкурент, сильная команда. Но главная задача немного другая. Все всё понимают, СКА в том числе. Конечно, всегда приятно побеждать. Но сегодня мы выиграли, а позавчера, к примеру, проиграли. Все планомерно, в каждом клубе все по-своему. В ЦСКА нацелены и заточены на стратегию побед в конце сезона. Все битвы впереди".