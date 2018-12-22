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22.12.2018 02:58
Рубрика: В мире

Иранской Mahan Air запретили летать в Германию

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Германия запретила иранской авиакомпании Mahan Air выполнять рейсы в свои аэропорты. С января 2019 года жители Тегерана не смогут попасть в Мюнхен и Дюссельдорф. Речь идет о прямом авиасообщении.

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Как пишет газета Bild, Mahan Air принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана). Авиакомпания доставляет в Сирию оружие, а также перевозит бойцов, которые участвуют в боевых действиях на территории республики.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Mahan Air еще 7 лет назад.

В мире Европа Германия В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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