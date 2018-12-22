Иранской Mahan Air запретили летать в Германию

Германия запретила иранской авиакомпании Mahan Air выполнять рейсы в свои аэропорты. С января 2019 года жители Тегерана не смогут попасть в Мюнхен и Дюссельдорф. Речь идет о прямом авиасообщении.

Как пишет газета Bild, Mahan Air принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана). Авиакомпания доставляет в Сирию оружие, а также перевозит бойцов, которые участвуют в боевых действиях на территории республики.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Mahan Air еще 7 лет назад.