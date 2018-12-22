К Земле приближается астероид-бегемот

Сегодня недалеко от Земли пролетит крупный астероид 2003 SD220. Любопытно, что по форме он напоминает бегемота, а точнее его верхнюю часть, когда это массивное животное погружено в воду.

Как сообщается на сайте NASA, получить снимки этого космического тела в столь хорошем разрешении удалось благодаря координации наблюдений с антенны обсерватории Голдстоун в южной Калифорнии, радиотелескопа Грин-Бэнк в Западной Виргинии и обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Длина "праздничного" астероида (так его окрестили в NASA, видимо, по случаю скорого Рождества) составляет около 1,6 километра, мимо нашей планеты он пролетит на расстоянии примерно в 2,9 миллиона километров. Это самая маленькая дистанция между 2003 SD220 и Землей за последние 400 лет.

Свежие данные об орбите астероида подтвердили гипотезу о том, что в будущем он не должен представлять угрозу для Земли.