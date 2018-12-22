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22.12.2018 23:11
Рубрика: Власть

Контроль за пожарной безопасностью могут передать МВД

Министерство внутренних дел России попросит передать ему полномочия по осуществлению пожарного надзора. Соответствующие изменения могут быть прописаны в поправках к действующему законодательству. Уведомление о разработке такого документа размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

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"Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта - наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", - говорится в уведомлении.

Общественное обсуждение инициативы должно завершиться 5 января 2019 года, а сами поправки могут вступить в силу в августе следующего года.

На данный момент МВД имеет право проводить пожарный надзор только на объектах, которые стоят на балансе ведомства.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия ЧП Пожары Правительство МВД
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