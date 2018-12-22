Курс доллара впервые с сентября превысил 69 рублей

На фоне дешевеющей нефти сдает свои позиции и рубль. Так, в пятницу, 21 декабря, по состоянию на 22.21, на торгах Московской биржи курс доллара повысился на 71 копейку - до 69 рублей, а курс евро - на 9 копеек - до 78,42 рубля.

В последний раз курс американской валюты находился выше 69 рублей в сентябре этого года.

Правда, после 23.00 американская валюта чуть-чуть подешевела, так же, как и европейская.

Эксперты предрекают дальнейшее ослабление рубля, поскольку цена нефти будет стремиться к 50 долларам за баррель. Доллар в таком случае может торговаться в диапазоне 68,60-69,00 рублей.