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22.12.2018 13:13
Рубрика: В мире

МИД Ирана прокомментировал намерение США уйти из Сирии

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Присутствие американских военных в Сирии с самого начала было ошибочным и создавало напряженность в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, комментируя намерение США вывести своих военных из САР.

"Нахождение войск США в регионе изначально было ошибочным, нелогичным и провокационным. Их присутствие является одним из главных факторов региональной нестабильности и угрозы безопасности"- говорится в распространенном заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

По мнению Касеми, анализ событий последних десятилетий показывает, что иностранное военное присутствие на Ближнем Востоке лишь усиливало противоречия в регионе.

Трамп: Борьбой с "ИГ" должны заниматься Россия, Иран и Сирия

На днях президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Мы победили ИГИЛ в Сирии, а это во время моего президентства была единственная причина, чтобы держать там наши войска". Позже
представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вывод американских войск из арабской республики уже начался. При этом в Вашингтоне подчеркивают, что речь идет не о прекращении борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), а о переходе к следующей фазе кампании. США и их союзники продолжат сотрудничество, чтобы лишить радикальных исламистов территории, финансирования и поддержки.

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