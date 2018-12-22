МИД РФ: Нанесен новый удар по международной архитектуре безопасности

Итоги голосования в Генассамблее ООН по предложенному Россией при соавторстве десяти стран проекту резолюции в поддержку ДРСМД вызывают разочарование. Всего нескольких голосов не хватило в пользу поддержания жизнеспособности соглашения, говорится в заявлении МИД РФ.

Тем самым, как отмечается, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира.

Дипломаты отмечают, что для официального принятия проекта двумя третями голосов потребовалось бы проявление самостоятельности в международных делах со стороны ближайших партнеров США. Именно эти страны - прежде всего, члены НАТО - вопреки своим же заявлениям о важности ДРСМД выступили в качестве его противников под давлением Вашингтона.

Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение Договора. Им придется разделить негативные последствия опрометчивого шага США, подрывающего фундамент стратегической стабильности, отмечается в заявлении МИД РФ.

Напомним, в пятницу в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Генассамблеи ООН проголосовали 43 страны, против - 46, еще 78 воздержались.