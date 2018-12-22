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22.12.2018 14:13
Рубрика: Общество

Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год

Текст: Ксения Колесникова
Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий. Стоит ли давать детям дополнительную работу на праздники? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

"Лично я считаю, что этого делать не нужно: мы и так достаточно нагружены. С одной стороны, и у детей, и у взрослых должно быть время на то, чтобы вздохнуть, отвлечься от работы, провести время с семьей. Тем более - в праздник, тем более - в Новый год, - подчеркнула она. - С другой стороны, каждый родитель знает, в чем ребенку нужно приложить больше усердия, нужна ли ему помощь".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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И после нескольких дней каникул, после хорошей передышки вполне возможно в мягкой и ненавязчивой форме обратиться и к "школьным" вопросам. Можно вместе с ребенком что-то прочитать, обсудить, повторить, не слишком при этом усердствуя. Но в целом я за то, чтобы дети в праздники больше отдыхали.

Полный текст "Делового завтрака" читайте также в ближайшем номере "РГ".

Общество Образование Правительство Минпросвещения Деловой завтрак Новый год
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