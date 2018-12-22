Минкомсвязи представило сроки отмены роуминга между Россией и Беларусью

Граждане Беларуси и России полтора года ждут выполнения поручения президентов обеих стран по отмене роуминга. Однако пока между странами существуют "мобильные границы": абоненты на территории Союзного государства не могут звонить друг другу по адекватным и одинаковым тарифам. Почему задержалась отмена роуминга и когда связь между странами-союзниками станет комфортнее, с министрами обсудили парламентарии обеих стран.

Отмена роуминга впервые стала темой сессии Парламентского собрания России и Беларуси, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Эта тема особенно важна для тех, кто проживает в приграничных территориях двух стран, подчеркнул он.

Спикер напомнил, что российский парламент ранее принял решение об отмене национального роуминга - обе палаты одобрили закон, который обязывает операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России. Схожее улучшение в общении ожидает и союзные народы - об этом договорились главы государств еще полтора года назад.

О предполагаемых этапах на пути к отмене роуминга парламентариям рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

- Первый этап, который запланирован на февраль 2019 год - установление симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть нам нужно выровнять интерконнект, - пояснил он.

Проблема в том, что в настоящее время тариф на услуги по пропуску трафика в сети операторов Беларуси является самым высоким в СНГ и составляет около 30 центов США за минуту. При этом ставка российских операторов - от 14 до 19 центов за минуту.

- Отмена роуминга без выравнивания этих ставок на интерконнект приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям российских операторов от 1,5 до 2 млрд рублей ежегодно каждого оператора, - сказал министр.

Если этот вопрос решить, операторы обеих стран окажутся в одинаковых условиях. И затем можно будет приступить ко второму этапу - снижение тарифов. "По нашим планам, в мае 2019 года мы сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", - отметил Носков.

Третий этап, по его словам, предусматривает еще большее снижение розничных тарифов. Также предполагается отмена платы за входящие вызовы в сетях гостевого оператора. Это возможно сделать к середине года, уточнил он журналистам.

Вячеслав Володин отметил, что выполнение поручения президентов задержалось. Парламентарии обеих стран, по его словам, рассчитывают в течение месяца получить от кабминов обеих стран четкую информацию о ходе реализации решения об отмене роуминга.

- Наша задача - придать импульс коллегам из исполнительной власти для решения этого вопроса, учитывая запрос граждан наших стран и, главное, исходя из решений глав государств, - подчеркнул Володин, отметив важность парламентского контроля. С российским спикером согласился его белорусский коллега Владимир Андрейченко.

Министр связи и информатизации Константин Шульган признал задержку в выполнении поручения по роумингу. На этом пути много сложностей, включая сопротивление участников рынка, пояснил он. "Мы не должны идти на поводу сотовых операторов, которые, пользуясь случаем, хотят решить свои коммерческие вопросы".

Он также пояснил, что итогом реализация поручения "не будет то, что белорусы и россияне смогут бесплатно общаться на территориях государств". "Но сейчас позвонить из РФ в Беларусь и обратно куда дороже, чем звонки внутри стран. Должна быть гармонизация цен", - заявил Шульган.

Четкий план по роумингу, по его словам, будет согласован до конца января.

Операторы пойдут на встречу, Константин уверен Носков. Ведь снижение цен - это логика рынка, сказал он журналистам. В связи с этим он призвал вспомнить, какие цены на связь были лет десять назад. "Абоненты уходят "из голоса" в мессенджеры, и с этим, в частности, связано развитие конкуренции.