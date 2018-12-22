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22.12.2018 12:08
Рубрика: Общество

Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Диетологи предупреждают: исследуя упаковку товара, важно не только обращать внимание на калорийность, содержание сахара, пустые углеводы, но и на количество химических веществ в продукте. Потому как наесть несколько лишних килограммов - это одно дело, а вот "посадить" организм - совсем другое.

Фото: depositphotos.com
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В связи с чем, учитывая также надвигающиеся праздники, специалисты составили список из пяти самых "химических" лакомств.

На первом месте - различные кексы и пирожные, посыпанные дешевой цветной глазурью, в производстве которой используются краски на нефтяной основе. Такое лакомство провоцирует развитие у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также онкологию.

Также появление злокачественных новообразований может быть следствием регулярного употребления газировки, в составе которой присутствует генетически модифицированный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и фосфорная кислота.

Тот же кукурузный сироп, а также искусственные красители есть во многих леденцах. Их употребление специалисты рекомендуют исключить. Заменить леденцы можно продуктом на основе органического фруктового сока.

Замыкают список горячий шоколад, загруженный очищенным сахаром и гидрогенизированным маслом, и популярные брауни, в состав которых входят опять же ГМ-масла.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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