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Рубрика: В мире

Не менее 60 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

Фото: REUTERS/Albert Gea Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Демонстрации против проведения в столице Каталонии заседания совета министров Испании обернулись беспорядками и стычками с полицией. Протестующие блокировали дороги и возвели баррикады.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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В ходе акций протеста пострадало по меньшей мере 62 человека, из них большая часть - полицейские. Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи. Восемь человек были госпитализированы.

Активисты забрасывали полицию камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, вырывали светофоры. В ответ силовики применяли дубинки.

Были задержаны 11 членов Комитетов по защите республики. Их обвиняют в публичных беспорядках, причинении ущерба и столкновениях с полицией.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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