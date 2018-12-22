Не менее 60 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

Демонстрации против проведения в столице Каталонии заседания совета министров Испании обернулись беспорядками и стычками с полицией. Протестующие блокировали дороги и возвели баррикады.

В ходе акций протеста пострадало по меньшей мере 62 человека, из них большая часть - полицейские. Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи. Восемь человек были госпитализированы.

Активисты забрасывали полицию камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, вырывали светофоры. В ответ силовики применяли дубинки.

Были задержаны 11 членов Комитетов по защите республики. Их обвиняют в публичных беспорядках, причинении ущерба и столкновениях с полицией.