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Рубрика: В мире

Одиннадцатилетняя украинская девочка родила в Польше

В Польше родила 11-летняя девочка с Украины. Ее госпитализировали в небольшом городке Старграде Щециньском, однако в связи с исключительностью ситуации врачи приняли решение перевезти пациентку в Гданьск.

Фото: Влад Ушаков
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Как пишет Wiadomosci, семья девочки не знала о ее беременности - это выяснилось на осмотре у врача, после того, как девочка почувствовала недомогание. Врач проинформировал о ситуации правоохранительные органы. Теперь они ищут возможного отца ребенка. По предварительной информации, им может быть мужчина, который присматривал за девочкой на Украине в отсутствии ее родителей. Семья перебралась в Польшу только в сентябре.

По польским законам, мужчине грозит от 2 до 12 лет тюрьмы, но, скорее всего, в дальнейшем следствие будет вести украинская прокуратура.

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