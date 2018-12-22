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22.12.2018 16:00
Рубрика: Общество

Ольга Васильева рассказала, как изменится экспертиза учебников

Текст: Ксения Колесникова
На днях большой резонанс вызвало решение сократить федеральный перечень учебников больше чем на 30 процентов. Как изменится подход к их экспертизе? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

- Мы действительно сократили базовую часть федерального перечня до 863 учебников. И все равно это очень много. У нас, например, осталось 12 линеек по биологии. Ну куда столько? По статистике, большинство учителей пользуются только четвертью учебников из перечня. Реальные цифры - используется 20-25% учебников. В тоже время перед глазами прекрасный пример - историко-культурный стандарт. По истории у нас осталось три линейки учебников, остался реальный и обоснованный выбор, - подчеркнула министр. - Мы прекрасно понимаем, что учебники - это бизнес. Причем бизнес на государственные деньги. И президент в этом отношении высказался однозначно: давайте с этим прекращать. Поэтому экспертиза учебников изменится очень сильно. Не будет такого, что издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же "заходят" в школы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Мы выберем государственную организацию, ответственную за проверку учебников. Конкретные подходы к экспертизе сейчас обсуждаются. Один из возможных вариантов - это система госпошлины. Когда издательства платят фиксированную сумму за государственную экспертизу. Но эта пошлина ни в коем случае не гарантирует того, что учебник получит "зеленый свет". Государственная экспертиза должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной (методической, педагогической) и общественной оценки.

Полный текст "Делового завтрака" читайте также в ближайшем номере "РГ"

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